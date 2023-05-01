姜濤誕震撼五一黃金周旅客　撼贏Anson Lo入馬場力證人氣王地位

迎來五一勞動節，MIRROR成員亦各有各忙。其中最出位的必數是人氣成員姜濤和Anson Lo（盧瀚霆）。近來兩人人氣鬥得難分難解，昨日（30日）姜濤誕大戰Anson Lo入馬場更是搶佔各大傳媒版面及網絡熱搜，兩人名字分別在周六（29日）及周日（30日）都登上了Google熱搜榜第一位，認真犀利。

姜糖迫爆銅鑼灣。（鄺鈺瑩攝）

神徒攻陷馬場。（葉志明 攝）

姜糖（姜濤粉絲專稱）及神徒（Anson Lo粉絲專稱）早已籌劃多時，未踏入30日已諗定各種招數，各施各法，勢要為偶像造勢谷人氣。一向「進擊」的姜糖當然不少得將姜濤所住的銅鑼灣打造成「姜濤灣」，慶生招牌舖天蓋地，亦如上兩年一樣包下三架「姜叮叮」電車，萬人空巷為姜濤慶生。另一邊廂的神徒也不輸蝕，有神徒早在兩天前已冒雨擔凳仔紮營排定隊入馬場，冠軍賽馬日當日逾500名神徒齊心穿上粉紅色上衣，以粉紅海攻陷馬場。

賽事開始前，姜糖們都會在起跑線互相打氣，更不時高呼：「姜濤，生日快樂」，場面熱鬧！（陳芷穎攝）

而今次五一黃金周前夕的話題之戰到底誰勝誰負？翻查Google Trend熱搜，有關姜濤及Anson Lo最新動向的熱門文章均幾乎在同一時間在網上推出，他們的名字亦分別登上了相繼登上熱搜首位。然而姜濤至今的搜尋量達到過萬，Anson Lo至今仍只有逾5000搜尋量。觀察內地網絡，姜濤生日亦成為內地網友討論焦點，「姜濤灣」一度上了微博熱搜第四位，「香港頂流的生日排面」今日（1日）亦衝上微博文娛榜第24位，反而Anson Lo在內地討論度一直都不如姜濤。一日下來，姜濤誕話題度方面暫時跑贏Anson Lo入馬場。

不過比起馬場來說，銅鑼灣較為影響其他市民日常生活，加上所有市民都可受惠於免費電車，姜濤誕話題度更高也絕對不奇。內地網絡方面，姜濤早在1月因叱咤表演已紅過羅湖，比起Anson Lo在內地網絡更有知名度，自然更多人討論。

教主與陳慧琳（Kelly）在馬場演出。（葉志明 攝）

正因如此，姜濤今年生日也獲不少內地網友所討論。不少五一黃金周旅客震撼於「姜濤灣」盛況，拍下分享至社交網。雖然其中不少人仍對姜濤為「香港頂流」之名嗤之以鼻，但有內地人竟因受惠於免費電車，轉口風多謝姜濤，「感謝姜濤，雖然不認識你，但今天的叮叮車免費，大手筆！」有網友回覆指希望港鐵也免費，「能不能包港鐵」、「能不能輻射到整個中國」、「可以包飛機嗎」、「港鐵免費一周，我就粉他」。

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