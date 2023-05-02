DJ梁文禮停職3個月終復工開咪　坦認曾想放棄：咬牙切齒話要走

三個月時間轉眼就過，商台DJ梁文禮今年2月因觀看梁詠琪演唱會後，公開及私人社交帳戶發表相反意見，被狠批雙面人，及後商台發聲明暫停其主持人職務。5月1日梁文禮正式重返電台開咪，獲同事送上鮮花歡迎。



三個月時間轉眼就過，商台DJ。5月1日梁文禮正式重返電台開咪，獲同事送上鮮花歡迎。（IG：@leungmanlai）

梁文禮2月觀賞梁詠琪紅館演唱會後，疑在社交網私人帳戶轟梁詠琪（Gigi）演唱會衫醜唱功差，同時被發現他對外卻稱讚Gigi靚女，因而被批「雙面人」，後再被揭曾發文鬧陳奕迅黑面掟咪發脾氣 MIRROR「強姦張國榮作品」，2月27日商台中午發聲明暫停梁文禮主持職務。期間他曾潛水一段時間，至近日重新活躍社交網，日前他觀賞林宥嘉演唱會段透露，早在2星期前有返商台，5月1號正式復工。

梁文禮因社交平台對歌手的評論，引起軒然大波。（IG：@leungmanlai）

商台宣布暫停梁文禮主持職務全文。（商台FACEBOOK）

梁文禮感恩種種經歷：「其實兩星期前我已經返咗去商台，喺幕後幫吓節目手，喺家姐（謝茜嘉）同嘉賓開live嘅時候岀岀入入搏上鏡🙃我第一日返電台，一行入商台大樓，守護叔叔，Reception姐姐，清潔叔叔，881同事，admin同事，CEO，人人都面露笑容咁歡迎我『啊~ 返嚟喇！好喇~ 你OK嘛？』上嚟宣傳嘅歌手同唱片公司朋友都熱情歡迎，當然仲有903兄弟姊妹WeWa鬼叫嘅歡呼同抱抱，感受到前所未有嘅支持同愛，超級感恩。」

4月重返社交平台，梁文禮貼出專程往澳門支持容祖兒的合照，大讚她是永遠的舞台天后。（IG：@leungmanlai）

他坦言曾想過放棄：「喺過去兩個月，我接觸咗好多人俾咗好多意見、感覺、支持我，亦有前輩對我當頭棒喝，袋咗好多嘢落袋，感恩。我之前有諗過要放棄，仲要好強烈亦咬牙切齒話要走！但係經過呢兩星期儲滿咗嘅「愛 & 感恩」同埋過去兩個月嘅自我調整，我可以繼續向前行，唔俾自己完。」

梁文禮復工留言。（IG：@leungmanlai）

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