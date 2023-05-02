肥媽李鼎｜肥媽最窮銀行得番36蚊養6個細路　茄汁豉油撈飯當一餐

由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持的節目《肥媽李鼎》今晚（2日）播出的第五集，主題是「懷念的味道」，肥媽指自己最深刻的菜式是「冬菜蒸牛肉」，肥媽透露媽媽會在牛肉中加入麥皮，除了令口感變得更細滑，亦令「肉量」大增，肥媽笑指一直被媽媽欺騙：「我阿媽問我點解唔買牛肉蒸肉餅，我話好貴喎，有一日我唔打斧頭儲錢買啦，蒸完出嚟成家人喺度鬧，細佬妹係咁話好『鞋』，我問阿媽點解會咁，佢Kam Kam聲喺度笑，然後先講畀我聽（真相）呀。」

鼎爺（左起）、肥媽、游嘉欣集集都有料爆！

講到最窮困的時候，肥媽說：「得36蚊喺銀行，但要養6個仔女，每日都𢱑晒頭諗點樣賺錢，試過有一日揸住支茄汁同豉油，個仔望住我搖頭，我就點頭，佢話冇餸呀？我話係呀，咁咪茄汁同豉油撈飯囉！」鼎爺最潦倒時則靠滷水雞翼維生，他說：「廿蚊雞翼食一個禮拜，雞全翼一餐食兩隻，有味咪得囉，最緊要係碗飯之嘛！」而游游的童年味道是撈冷麵，並即場炮製給肥媽和鼎爺品嚐，惟鼎爺似乎不太欣賞：「講句得罪啲，係冇層次㗎！」

肥媽話自己最窮時得番36蚊，但同時要養6個小朋友。

鼎爺最潦倒時靠食滷水雞翼維生。

明晚（3日）播出的第六集，主題是「高低的人生」，肥媽指當年自己靠托麵粉養起成頭家，一個女人仔一次能托起三包重50磅的麵粉，非常犀利，肥媽說：「當年係有自己同自己鬥，同自己講一定要托起佢，托唔起就冇飯食！」肥媽續指當年靠托麵粉賺到二千多元一個月。至於鼎爺年幼時則靠批馬蹄和剝核桃幫補家計，由早上9點剝到晚上6點，同樣辛苦。

肥媽想當年靠托麵粉養家。

鼎爺童年時批馬蹄和剝核桃幫補家計。

談到買樓話題，23歲的游游希望5年內上車：「我覺得可以置業係人生高峰。」肥媽透露首次置業經歷，她說：「我記得我哋上樓時，細仔係摸住塊牆係咁啜，全家人第一次買樓，係開心到形容唔到！」肥媽續指人生首次置業在三十歲時：「有咗6個仔女之後先買，記得用咗28萬買，我好豪㗎，一次過買兩層，412呎一層，上到樓落雨唔會漏水，直頭係夢想嚟！」鼎爺透露自己大約於1971年首次置業，他說：「當時去咗台灣工作，6千蚊（人工）一個月，70年代6千蚊好緊要㗎喇。」鼎爺指當時打長途電話着母親睇樓，目標是畢架山或美孚一帶，惟李媽媽最後作出的決定，令鼎爺崩潰兼反白眼......

23歲嘅游游希望5年內置業。

肥媽講番起第一次買樓仲係好開心，仲重演當年細仔啜牆畫面。