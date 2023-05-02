MetGala｜王嘉爾楊紫瓊何超鳳激罕同框　三人造型時尚兼氣派登場

時尚奧斯卡「Met Gala」於美國時間5月1日正式展開，每年都會吸引大批全球知名藝人盛裝出席，男星王嘉爾一身全黑造型參加「Met Gala」，更擄同奧斯卡影后楊紫瓊及已故賭王二房女兒何超鳳登場，三人氣派十足。

「Met Gala」是時裝界每年最大規模的宴會活動，一眾荷里活巨星、樂壇天王天后及超模均會盛裝出席，今年的「Met Gala」一如以往星光熠熠，不單有妮歌潔曼（Nicole Kidman）及安妮夏菲維（Anne Hathawa）等影壇重量級人馬，流行樂壇天后Rihanna更挺孕肚照常出席。

Rihanna於Met Gala紅地氈進場時，被一個「立體白玫瑰球」包裹上半身，僅露出臉孔正面！（視覺中國）

不過講到場內最關注，一定是中國男星王嘉爾，事關他擄奧斯卡出爐影后楊紫瓊，以及已故賭王二房女兒何超鳳霸氣登場，三人盛裝出席宴會，王嘉爾一身全黑合身造型，搭配皮鞋、手套與墨鏡，楊紫瓊則身穿黑白色禮服，並配戴華麗珠寶，時尚又氣場十足，59歲何超鳳全黑晚裝亮相，造型低調卻高貴。

三人盛裝出席宴會，相當吸睛。（微博＠會火)

出席「Met Gala」的王嘉爾，事後接受傳媒訪問，表示好開心：「好感恩可以參加「Met Gala」，我覺得成個氛圍係一個party，見到好多唔同朋友，最開心係成班朋友係「Met Gala」裹面，去講關於人生、開心、滿足、自己做緊嘅嘢。」又謂「Met Gala」是一個好良好的環境：「當然有啲好官方流程，最尾坐係到大家一齊食嘢，大家都走嚟走去，完全係一個家庭聚會，所以好享受，第一次經歷，好開心。」