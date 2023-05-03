冰上火花｜王智騫拍劇捱壞身子哮喘病發　粉絲送健康餐應援呵番

小鮮肉王智騫（Martin）去年憑ViuTV電視劇《I SWIM》成功入屋，除了社交平台的F追蹤人數飆升逾5萬人，其個人粉絲團「doctor」人數亦增至逾5,000人，認真犀利！日前，Martin為新劇《冰上火花》開工，Fans特地送上多份應援健康餐供台前幕後享用，令Martin受寵若驚表示：「好多謝Fans為我哋準備食物同飲品，拍呢套劇嘅伙食真係好唔錯，因為有好多來自不同嘅Fans送上應援食物。」

王智騫去年因ViuTV電視劇集《I SWIM》成功入屋

Fans為Martin送上健康餐應援

搏命拍劇令哮喘病發

雖然伙食充裕，但Martin不僅沒有長肉，反而更減磅了，他解釋今次拍攝比《I SWIM》體力消耗更大：「每次拍攝身上都有超過10件配件，拍到成身汗，又唔可以除低，長時間『噏』到皮膚病，我背脊同心口都起晒汗疹，加上又熱又凍，每一位演員都拍到好疲累，而我仲哮喘病發，要聞藥。」縱然辛苦，Martin認為一切都是值得的，拍攝過程有很多新嘗試，亦認識了很多新朋友，提到今次劇集，Martin的角色將捲入多角關係的感情線，有否親熱場面則有待分曉。

Martin坦言拍《冰上火花》體力消耗極大

搞到有皮膚病之餘，還令他哮喘病發。

計劃旅行「叉電」

完成《冰上火花》拍攝後，Martin已計劃出埠旅行「叉電」，他說：「今次旅行對我嚟講特別有意義，一來疫情期間我都未去過旅行，二來今次係同由細識到大嘅中學同學去，所以好期待。」此外，Martin透露原定早前生日，打算跟粉絲舉行生日派對聚會，但因為要趕劇，要將生日聚會押後下年舉行。

縱然辛苦，Martin認為一切都是值得的

Martin的角色將捲入多角關係的感情線，有否親熱場面則有待分曉。