法言人｜林夏薇15億山頂豪宅成焦點 笑言被不斷翻炒：生活低調

無綫（TVB）劇集《法言人》自播出以來反應熱烈，今日（3日）一眾主演齊齊出席宣傳活動，活動上更公布喜訊，首兩周myTV SUPER 7天跨平台總直播點擊率達1,616,884觀看人次，暫成今年930線劇集點擊率冠軍！林夏薇（薇薇）在接受《香港01》訪問時亦直言好鼓舞：「非常多謝觀眾支持，自己都好鍾意呢個角色，啲人都會叫我田律師，嚟緊同金師爺（馬國明飾）嘅感情線都好有追看性。」

劇集收視報捷，林夏薇都好多謝觀眾支持。（梁碧玲攝）

除了忙著劇集宣傳工作之外，薇薇接下來將拍攝《逆天奇案2》，而她亦會閉關做準備：「都有啲壓力，始終有個『國民女友』嘅稱號，希望喺新一輯畀觀眾睇到阿Wing嘅成長啦。」薇薇同陳展鵬的感情線在上一輯留下伏線，觀眾都十分關注這對CP的發展，對此，薇薇就大賣關子：「呢個未透露得住，但係知道小方同我會有感情嘅瓜葛，都幾期待嘅。」

薇薇即將投入《逆天奇案2》拍攝，她與方力申在劇中有感情戲，再加上陳展鵬及馮盈盈，隨時變四角戀。（梁碧玲攝）

一向有在社交平台分享日常生活的薇薇，不時曬出15億山頂豪宅的內景，更掀起網民熱議，但她就笑言希望大家多關注自己的工作：「其實好耐都冇po，都係重複之前嘅新聞。其實我不嬲除咗工作之外，生活上都比較低調嘅，就算我之前po都係po啲做運動呀，同我啲狗狗嘅生活呀，都係我日常嘅生活，就唔會太過去討論嗰方面，當然唔想太focus喺嗰方面，演員始終都想大家關注工作，其實都冇諗咁多，因為都唔係專登po，我想帶出個正能量、健康，做多啲運動，而家多咗代言嘅活動，分享畀大家點樣修身，保持健康嘅體魄。」

薇薇的15億山頂豪宅成為網民關注焦點，但她就直言並不是特意曬豪宅，望大家多多關注自己的工作。（梁碧玲攝）

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