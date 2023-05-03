王嘉爾自爆為Keep Fit一日僅食一餐　工作繁忙直播補眠歌迷心痛

韓團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson），在內地有甚多粉絲支持，人氣高企，逢開個唱都是場場爆滿，一票難求。不過他的魅力有怎會局限於亞洲地區，除了在歐美地區密密開個人演出會，更登上美國年度音樂盛事「Coachella（科切拉音樂節）」，引起不少人關注。Jackson工作行程緊密，經常化身「空中飛人」到訪世界各地，難免會感到疲倦，最近他在即時直播時，睡覺的行為引起網民討論。

王嘉爾登上美國最大音樂節科切拉的舞台。（VCG）

Jackson工作行程緊密經常化身「空中飛人」（IG/@jacksonwang852g7）

近日，Jackson在Instagram開直播分享自己現時的近況，當中他就用英文表示：「宜家準備飛去紐約，我真係好肚餓，但係我唔可以食嘢，我知道咁樣唔好，但係我要維持身材，一日只可以食一餐。」不過他就擔心粉絲會模仿他的行為，於是就強調：「我唔建議你哋咁樣做。」雖然他途中不時與網民互動，但是仍然難忍睡意，於是他就一邊直播、一邊睡覺，而一班歌迷可以女友視覺觀賞Jackson的睡顏，令直播高峰時期吸引逾3.4萬人觀看，不過仍然有不少人感到心痛表示：「真係好擔心佢」、「看到他這個狀態，眼睛都酸了」、「他真的太拼命了」。

Jackson一邊直播、一邊睡覺（網上圖片）

真係好疲倦。（網上圖片）

歌迷心痛（網上圖片）

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