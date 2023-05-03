張國榮紀念展日有近４千人入場　陳淑芬送紀念品給第十萬名參觀者

香港文化博物館為紀念一代巨星張國榮逝世20週年舉辦的「繼續寵愛・張國榮紀念展」，自三月二十九日開展以來深受市民及旅客歡迎，康樂及文化事務署（康文署）表示，今次張國榮紀念展入場人次比預期更加反應熱烈。相較以往一般受歡迎的展覽平均每天有三千人左右入場參觀，今次Leslie 的紀念展平均每天有接近三千八百人次入場，最高記錄的一天更錄得七千多人到訪．入場數字比預期高出很多。紀念展於四月三十日當天下午迎來第十萬名參觀者，這位參觀者是來自四川，出生於零零後的一位女孩，非常喜愛香港流行文化，特別是張國榮的電影和歌曲，因此專誠來港參觀紀念展，她和工作人員交談時也能以廣東話溝通。起初工作人員恭喜她成為今次紀念展第十萬名參觀者時，她顯得有點驚訝，還以為是惡作劇，及至看到紀念展客席策展人陳淑芬現身時才相信這是真的，表示很驚喜。

為紀念這特別時刻，博物館為這位第十萬名觀眾準備了別具心思的禮物，包括附有三位客席策展人：張國榮生前摯友陳淑芬、張叔平及夏永康簽名的展覽海報，以及香港電影資料館「芳華再續」專題放映活動電影門票，並由康樂及文化事務署（康文署）署長劉明光及陳淑芬親自送上。陳太更將原本扣在她自己衣服上的紙鶴飾物送給這位女孩，並親自為她扣上，令女孩感到喜出望外，最後陳太亦將兩枚張國榮20週年特別版復古紀念銀章捐贈給香港文化博物館作永久收藏。