鄭佩佩孻仔原和玉宣布做爸爸　破碎家庭成長媽媽曾懷孕8次流產4次

資深武打女星鄭佩佩近年淡出幕前，定居美國過退休生活。鄭佩佩先後為前夫原文通誕下三女一子，三女原子鏸在2021年2月一索得男，一家三口非常幸福。而鄭佩佩的孻仔原和玉，日前在社交平台宣布太太Andrea懷孕的喜訊：「Andrea和我即將迎來我們的孩子了！攜手走到這一步對我們來說是一段漫長的旅程。要找到一個有愛心、有同理心，與你有相同價值觀的伴侶已經夠難的了，現在將有一個孩子加入到我們當中，說實話我很害怕，但有一位像Andrea一樣的伴侶，我相信我們會成為很好的父母。」



鄭佩佩育有三女一子。（IG@harryhyuan）

原和玉坦言自己對於做爸爸一事，曾多次反思及感到焦慮，全因原生家庭：「我來自一個破碎家庭，一想到我的孩子將會重演我與我爸爸的關係，我就感到非常焦慮。我花了很長時間才覺得我足夠成熟，可以成為孩子的好榜樣才決定生孩子，但即便如此，我也不是百分百肯定。」他認為沒有一位父親是完美的，但他會盡自己所能，教孩子如何在這個世界生存。而原子鏸亦有留言恭喜細佬，並笑言囝囝Matys都十分期待！

原子鏸在2021年2月一索得男，一家三口非常幸福。（IG@mashasha）

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現年77歲的鄭佩佩曾拍過不少經典武打片，更有「一代俠女」之稱，不過她在事業高峰期嫁給台灣富商原文通後就息影，隨夫在美國生活20年，兩人育有三女一子，她曾在接受訪問時直言視生兒育女為婚姻的功課：「女人就是借個肚子給男人生孩子」、「愛情結晶當然是有愛情之後才有，不是一項任務，但我很好強，我覺得不可能有我不會做的事，包括生兒子，所以我非要生一個兒子出來。」。最終她懷孕8次，流產4次才誕下孻仔原和玉，可惜仍未能挽回與前夫的婚姻，她在1987年離婚後復出，回歸影壇。

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而現年37歲的原和玉遺傳到媽媽鄭佩佩的好身手，攀岩、滑雪、山地自行車等難不倒他，更是一位極限運動員。原和玉曾在節目《中國好功夫》中挑戰舞獅、踩高蹺、滾油燈等多項傳統特技，2014年他與媽媽鄭佩佩一起參加內地節目《年代秀》，又曾與家姐原子鏸參加內地真人騷《極速前進第二季》最後更奪得冠軍，相當犀利！現時原和玉擔任國家地理頻道紀錄片主持人，去年10月與Andrea結婚，如今兩人即將榮升父母，相中所見，原和玉輕撫着太太的孕肚，兩人深情對望，畫面溫馨有愛！

恭喜！（IG@harryhyuan）