56歲黎明澳門開騷緊身衫褲驚現凸腩　網友力撐：這個年齡已經很好

56歲天王黎明（Leon）近日於澳門新濠影匯一連14場《黎明STAGE ON 8演唱會》，即便已年逾50歲，Leon依舊寶刀未老，又跳又唱出盡全力，頭幾場全場4000個座位幾近爆滿，粉絲都情不自禁跟住Leon起唱，氣氛HIGH爆。

Leon演唱會打扮以斯文西裝為主。（陳順禎 攝）

不少內地粉絲特地到澳門觀賞Leon演出，而最為粉絲注目的必定是他的演唱會衣著。從粉絲流出的片段可見，Leon最Sharp的一套表演服裝為紅色外套、內搭白色衫，以及黑色西褲，火熱的紅色令Leon看上去熱情四射！Leon幾乎全場演唱會都是穿上長袖外套和西褲，有粉絲擔心Leon是否怕凍，留言關心：「最近好容易感冒。老哥哥穿得这么多，一定是冷」。

氣質依然溫文儒雅。（陳順禎 攝）

不過由於Leon穿上白色衫，未有黑色顯瘦，再加上緊身西褲兼束上一條皮帶，小肚腩不經意跑了出來，在燈光的照耀下份外明顯。

有網友表示Leon真的老了，「年輕時帥的一批！現在真實老了」、「歲月真的是一把殺豬刀啊」。不過有粉絲力撐偶像，指他「這個年齡，身材保持這樣已經很好了。」、「這種燈光下要坑住太難了」。也有網友表示Leon的身材Keep得好，但服裝方面則有待改善。

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