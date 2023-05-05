乘風2023 | 蔡少芬神還原「甄宓」21年零變化　老公張晉帶傷教舞

內地女團競演綜藝節目《乘風破浪的姐姐》自2020年首播後引起巨大迴響，令不少30歲以上的女藝人再度翻紅。今日（5日）第四季正式首播，改名《乘風2023》，蔡少芬（Ada）、李彩華（Rain）、Ella（陳嘉樺）、賈靜雯、許靖韻等均有參與。



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向來綜藝感十足的Ada自言在唱歌跳舞方面並不擅長，一見到Ella同謝娜就即刻話：「我這次真的太有壓力了，其他工作我都沒有這樣子過。」不過Ella表示：「我覺得唱歌是可以練習。」想不到Ada自爆：「我覺得不一定可以練習，我小時候也練習過，我也跟過香港的大師（學習），兩三個月我就放棄了，是那個老師放棄了。」令在場姐姐們忍不住爆笑。

入行三十二年，Ada憑藉精湛演技收服萬千觀眾，天不怕地不怕的她卻有一個死穴：「說實話唱歌跟跳舞真的不是我的菜，你們不會相信我有多大壓力！我不敢說我會變成一個歌手，但是希望可以呈現一個不一樣的我。」談到不少姐姐需要在工作和照顧家庭取得平衝，三孩之母Ada也坦言參賽前曾徵詢女兒意見，卻得到「意想不到」的鼓勵：「我問我女兒，現在有一個工作找我，要唱歌跳舞，你們覺得我應該接嗎？我的大女兒說：『去吧媽媽！』我問她你覺得我可以跳舞唱歌嗎？她說她想看我在台上掉下來！」

大女兒「反向」撐媽媽。（視頻截圖）

初舞台的表演中，Ada選擇了2002年主演的無綫劇集《洛神》插曲《惜花》，以一身白色古裝亮相，重現當年「甄宓」造型，21年來似乎無變過，依然溫婉清秀，清新脫俗，舞步細膩，最後還原了劇中「薄紗掩面」的經典畫面，沉魚落雁、閉月羞花，風采不減當年，舉手投足間讓人夢回千禧。好友謝娜看過表演後不禁感動落淚，大讚Ada猶如仙女！Ada也在節目上大爆初舞台的幕後秘辛，原來「甄宓」的幕後推手是老公張晉：「我（原本）定好我要跳舞，我老公說：『能不能不要這樣子，你每一句都要跳一下，很醜啊！你還要躺在地上，你想怎麼樣？』然後他就教我初舞台的舞步，都是他幫我想的。」

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雖然早前張晉為戲受傷，但是作為「最強補習名師」的他仍然打著石膏貼身指導愛妻，令Ada的演出獲得一致好評，她也感性表示家人正是最大的動力：「我沒（跳舞）能力是肯定的，但是孩子支持我、老公支持我，我其實就夠了！不管怎麼樣，我要好好地享受每一分每一秒，只要唱、跳跟表情管理都是我預期的，我覺得我就是四百分了。」