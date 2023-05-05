《Carpool Karaoke》8年歷史完結　Adele、BLACKPINK都係嘉賓

美國金牌主持James Corden宣布要回英國倫敦，所以由他主持，有近8年的《The Late Late Show》將要畫上句號。《The Late Late Show》是美國其中一個受歡迎的訪談式節目，每集都會邀請不同的歌星、影星上節目聊天，玩遊戲。



Carpool Karaoke最後一集由Adele開車送James Corden上班。（YouTube截圖 / The Late Late Show with James Corden）

《Carpool Karaoke》的定位，就是主持James Corden上班前駕車到公司的時間內，接載不同嘉賓而產生出現的，雖然實際情況有可能是「做個樣」駕車拍攝，但主持一邊駕車，一邊與嘉賓聊天唱歌，對觀眾來看的確是一件賞心樂事。

尾二一集有BLACKPINK做嘉賓。（YouTube截圖 / The Late Late Show with James Corden）

早前《Carpool Karaoke》最後一集由Adele擔任嘉賓，反而改由這些歌唱天后駕車載他回去《The Late Late Show》的電視台 CBS。在車上反而是由Adele反客為主問問題，其中James Corden直言節目開始時遇很多困難，包括一直邀不到嘉賓上節目，到好不容易邀請到了 Mariah Carey，Mariah Carey 又表示自己不會開始唱歌，多番調整後才有好效果。最後Adele和James Corden在一遍歡笑與淚水中結束了這段旅程。