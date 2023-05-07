專訪｜榛綦＠Strayz為出歌一鋪清袋　拒為迎合大眾口味改風格

《造星IV》出身的Strayz成員榛綦（Nat）推出單曲《Time To Fly》，歌曲雖然是鼓勵大家勇敢追夢，但原來在演藝事業上，Nat曾經諗過不如趁早收手。「比賽之後我好似冇嘢揸手，變相唔肯定未來可以做到啲咩。」



為咗出歌，Nat將20年利是錢一鋪清袋。「清完而家要努力搵錢，以前好鍾意同朋友去cafe打卡，而家少咗，冇話一日規定用幾多錢，但有時間都會搭巴士、地鐵。」（粱碧玲攝）

無論係女團抑或獨立歌手，Nat認為各有難處，始終資源有限，意見總有不一時，而她之所以推出單歌，是希望可以藉此令更人認識Strayz同時，亦可以看到不一的她：「我哋想做啲香港冇嘅音樂，所以係會比較少人認識。點令多啲人認識？就係爭取每一個表演機會，所以每一次有得表演都會好珍惜，（苦笑）係好慘。但我哋唔想為迎合大眾而改變曲風，即係明明係走暗黑路線的話，跳《三分甜》真係會想死，《Margarita》已經係底線，而首歌亦係我提議要做，比起第一首團歌更貼近大眾口味，但大家試完都想做返自己嘅嘢。所以我覺得要有solo歌令大家睇得更多。」

由於成員要打工搵錢，所以Strayz在夾時間方面十分困難。（資料圖片）

Nat透露當初Strayz只是個一年期限的音樂計劃，直到在叱咤頒獎禮上獲生力軍組合銅獎，感覺受到肯定才有繼續走下去的動力。「我哋都知未必可以去到好遠大嘅終點，但都想keep住做。亦都知要爭組合獎係冇咩可能，因為競爭太激烈，所以目前係想做好嘅音樂去報答喜歡我哋嘅樂迷。」

Nat亦自覺學業重要，所以幾辛苦都會完成大學課程，不過講緊仲有兩年時間。（粱碧玲攝）

儘管做獨立歌手十分吃力，但Nat暫時無意簽唱片公司，主要原因是想開拓自己的眼界。她慶幸屋企人對她的唯一要求是「一定要畢業」，由於唔需要擔心學費，所以她只要搞掂自己的生活費就可以。「出歌嘅費用係學費嘅好多倍，將自己20年嘅利是一鋪清，雖然有擔心過，但冇理由我首歌鼓勵人追夢，但自己縮沙，成件事好冇說服力。」事實上，當初Nat報名《造星》只係想體驗更多，所以當節見走到尾聲時，她曾一度感到迷失。「直到VAL同CK建議組團之後，想有自己歌，目標更遠大。」