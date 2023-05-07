乘風2023 | 首播破四季最高收視紀錄　四大看點成致勝關鍵

內地女團競演綜藝節目《乘風2023》於5月5日正式首播，今次邀請的33位女藝人來自世界各地，包括美國、越南、日韓以及兩岸三地，相當多元，更一舉創下四季最高收視紀錄，受歡迎程度可見一斑。



節目中其中一位來自越南的藝人芝芙透露《乘風2023》創四季以來最高收視。（網絡圖片）

今次節目的熱點人物眾多，一開頭出場的三位女星已賺足眼球，包括微博粉絲破億的綜藝女主持謝娜、TVB最年輕視后蔡少芬、台灣女團S.H.E成員Ella，三人短暫的對話已大放笑彈，綜藝感十足，即刻登上熱搜。

三人一出場大放笑彈，即登熱搜。（視頻截圖）

另一方面，當年大熱劇集《回家的誘惑》兩位女主角秋瓷炫、李彩華再度聚首，二人憑藉該劇在內地打開知名度，在劇中分別是正印、小三的關係，鬥個你死我活，現實中卻是親密的朋友，單是兩人同場已話題十足；而賈靜雯早年參演過不少內地劇集，當中《倚天屠龍記》、《至尊紅顏》更是很多網友的回憶，且近年她主演的台劇及Netflix劇集口碑收視不俗，在內地也擁有一班粉絲。

再者，受邀的外國友人實力都不錯，好似日本藝人美依禮芽、越南藝人芝芙等，初舞台令人印象深刻，以及韓國女團f(x)成員Amber（劉逸雲），近年在中國發展也收穫不少人氣，唱、跳、rap俱佳。

最後，今次節目製作方面比第三季揼本不少，主題曲多位女星包括蔡少芬、賈靜雯、劉雅瑟等均着FERRAGAMO 2023春夏成衣系列，且在舞台設計及燈光方面也更加出色，歌曲也更加好聽。

網友大讚今次的舞台設計與燈光好過上一季。（視頻截圖）

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