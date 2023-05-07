一舞傾城｜陳法蓉隔6年再拍無綫劇犧牲色相　9大靚女演盡歡場百態

由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的無綫新劇《一舞傾城》，將接棒《法言人》由5月15日起播映，主要演員陣容包括陳法蓉、姚子羚、蔡潔、陳星妤、文凱玲、唐文龍、楊明、關楚耀、高鈞賢、何浩文、鄺潔楹、傅嘉莉、莊鍶敏、莊思明及李嘉等。

《一舞傾城》即將開播。

《一舞傾城》以80、90年代盛極一時的舞廳作背景，故事圍繞當中最火紅的夜總會萬國城發生，一班來自不同年齡和階層的女生於萬國城相遇成為好姊妹，眾人一同經歷了人生的高高低低，從中培養出深厚姊妹情。《一舞傾城》靚女眾多，單是萬國城已雲集9大不同年齡層女神，包括陳法蓉、姚子羚、蔡潔、文凱玲、陳星妤、鄺潔楹、莊鍶敏、莊思明和傅嘉莉。

《一舞傾城》故事圍繞住萬國城夜總會一班女生發生。

陳法蓉飾演的沙律是「高貴皇牌媽媽生」，對屬下「囡囡」有情有義，當好姊妹遇到困難時，沙律永遠當仁不讓第一時間衝出來擋，霸氣十足。現年56歲的陳法蓉保養得宜，劇中以多套Bling Bling晚裝現身，身材Fit到漏，今次亦是她相隔6年再拍無綫劇，值得期待。

陳法容擔正做女一。

姚子羚飾演的Michelle是「超班警花卧底」，身為警花的Michelle為查案混入萬國城做見習媽媽生，劇中的子羚將再度大顯好身手，更有一個打幾個的動作場口。

姚子羚。

蔡潔飾演的Monica是「當家第一頭牌」，樣靚身材正的她是萬國城最有名的「金魚」（即眼看手勿動），惟她同時亦是一名戀愛腦，更因被渣男欺騙才做舞小姐。

蔡潔。

陳星妤飾演的KK是「萬國城最後一個處女」，年輕貌美的KK最大賣點是仍是處子之身，首日開工已打破營業紀錄，是萬國城的新進炸子雞。首次演出重戲份角色的星妤，劇中除了不乏破格演出，還會以不同造型現身，包括學生妹、純純小雲Look、性感晚裝等，相當搶焦。

陳星妤

鄺潔楹飾演的細細粒和文凱玲飾演的Money，前者古靈精怪愛做戲欺騙男人，後者則是爛賭過氣女神，但兩人同屬義氣仔女。至於屬於萬國城29組的「毒舌大家姐」魚旦媽（莊鍶敏飾）、「黑帶傻大姐」巴巴拉（莊思明飾）和「冷艷心機女」Paula（傅嘉莉飾），經常和沙律帶領的38組搞對抗，最愛撩是鬥非搞搞震。

鄺潔楹