吳嘉龍爆父親吳耀漢生前諗過自殺　IG宣佈父親出殯詳情

一代笑匠吳耀漢於4月10日離世，享年83歲，他的離去令眾人深感不捨，而吳耀漢與第二任妻子Susan育有三女一子，獨子吳嘉龍(Carl)很疼錫爸爸，曾憶起住事亦不禁哽咽，今天(7/5)Carl在IG寫下感言懷緬父親，並正式宣佈吳耀漢出殯詳情。

一代笑匠吳耀漢上月10日離世，享年83歲。

吳耀漢以《五福星》系列電影走紅，近年病痛纏身，曾因心臟血管栓塞而動手術，其後傳出罹患腎臟病，有嚴重腎衰竭的他腎功能只剩約一成。惟上月4月10日終不敵病魔逝世，他的兒子Carl今天在IG上載合照懷緬父親，並寫下長文，他說：「我在四月早晨去他的床前，叫他起床吃早餐，他跟我說，昨晚我試圖自殺，但沒成功。」Carl謂：「我回答說，也許你應該嘗試一些你擅長的事情，比如活著。」Carl續說：「我們都笑了，但我們都知道其中的意味。就像生活中的所有事情一樣，無論是歡笑還是悲傷、幸福還是恐懼，我們會回首往事，有時會有悔恨，有時會有歡樂。但我們要記住，這一切都會過去。」

Carl今天在IG上載照片懷緬父親。(吳嘉龍IG)

另外，Carl亦正式宣佈父親吳耀漢出殯詳情，喪禮已定於5月8日在紅磡世界殯儀館設靈，4時是家屬悼念，5時後設公祭，5月9日下午二時會舉行告別儀式。