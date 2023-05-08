83歲楊依依瞓棺材戲無忌諱　望新一代成材願只收餐費車馬費

在無數電視、電影中演「婆婆」角色的楊依依，今年83歲，近日接受《香港演藝人協會》訪問，透露自己入行廿多年，拍過十百八十幾部戲，包括《同事三分親》、《使徒行者》、《愛回家之開心速遞》、《我的野蠻奶奶》、《溏心風暴之家好月圓》、《福爾摩師奶》、《拳王》等；電影則有《文雀》、《竊聽風雲》、《我老婆唔夠秤2：我老公唔生性》。

83歲楊依依入行20幾年拍過百幾部戲。（影片截圖）

楊依依的爸爸是著名粵劇作家楊子靜，擔任廣東省粵劇院六個團的總編劇。楊依依自幼已喜歡演戲，想過跟紅線女學藝，可惜遭爸爸反對，最後選擇做小學老師；後來成功申請來港則轉職做私家看護。直到60歲退休，楊依依終於有機會達成演藝夢：「我好喜歡看電視，有一次去老人院做義工，唱歌氹老人家開心，現場一位導演推薦我去TVB試鏡，即場做喜老哀樂，一試就喺無綫做咗20幾年特約演員。」

楊依依做問米婆都好經典。（影片截圖）

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談到最難忘演出經驗，楊依依坦言很多老人家，最忌諱拍瞓棺材戲，有次梁詠琪執導的微電影《被遺棄的》，但沒有一位長者答應，楊依依得知後自薦演出，她說：「好多老人家話大吉利事咩，我都未死要瞓棺材，唔做；後來我知道咗，我話我做，我幫你做，我去到間廟，真係有個大棺材，又用我張相嚟做拜祭，我都繼續做。」

楊依依坦言老人家要「五不十得」。（影片截圖）

開心就會長壽，楊依依坦言老人家要「五不十得」，她說：「唔好食咁鹹、唔好食咁肥、不要食太甜、不要食太飽、不能太餓，就係『五不』；至於『十得』，就係行得、瞓得、食得、睇得、聽得、講得、聞得、做得、記得，最後就係有能力就要幫得人，咁我哋就係『十得』，個人就會健康，健康就會長壽，最梗要係開心。」

楊依依希望學到老做到老，虛心學習，永不言休。她說：「唔好成日以為自己最叻，要學到老做到老，所以我唔會退休，有戲做就畀我做，我做得到嘅一定會做，只有車馬費同餐費，我都肯拍......我希望大學生能夠早日成材成器，等我哋演藝界多啲好演員，我拍得到我都拍！」

楊依依希望學到老做到老，虛心學習，永不言休。（影片截圖）