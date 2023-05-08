周杰倫柯有倫相識20年情如兄弟　柯受良曾託對方好好照顧兒子

樂壇天王周杰倫於上周五（5日）起在於中環海濱活動空間舉行七場《「嘉年華」世界巡迴演唱香港站，好友柯有倫更特地由台灣飛來香港做嘉賓，非常之有誠意。事實上，兩人的情誼始於出道前，出道後在電影、歌曲上合作過多次，多年來情同手足感情比起親兄弟還要好，連柯有倫爸爸「小黑哥」柯受良都非常認可周杰倫這位朋友，周杰倫亦曾透露：「當年黑哥（柯受良）說要我好好照顧他！」



周杰倫香港演唱會邀請柯有倫擔任嘉賓。（IG：@alan_kuoyoluan）

柯有倫為了好友，專誠飛來香港。（IG：@alan_kuoyoluan）

周杰倫和柯有倫在出道前於吳宗憲的介紹下相識，年紀相若的兩人很快就成為朋友，不但經常一起打波，亦是無話不談兼共度患難的好兄弟。柯有倫多年來受到周杰倫不少照顧，亦經常友情跨刀落力支持對方，周杰倫於2013年準備開拍自編自導自演的電影《天台》，已第一時間想起好友，並安排對方在戲中飾演死黨；隨後周杰倫推出NETFLIX綜藝節目《周遊記》，柯有倫亦第一時間答應做嘉賓飛到古巴進行拍攝，兼且幫周杰倫策劃《Mojito》的MV拍攝。

柯有倫和周杰倫年紀相若，不但經常一起打波，亦是無話不談兼共度患難的好兄弟。（IG：@alan_kuoyoluan）

兩人在影視上有過不少合作。（IG：@alan_kuoyoluan）

柯有倫曾經在訪問中透露，他在周杰倫出道前經常陪着對方做音樂，累了的時候更一同在地板上睡覺，亦正正是因為見證住周杰倫在音樂上的堅持令他深受感動，因此走上音樂路。他亦曾大讚周杰倫是自己音樂道路上的貴人，成為自己爸爸柯受良離世之後對自己帶來最大影響的人。

周杰倫和柯有倫在出道前於吳宗憲的介紹下相識。（微博圖片：@小麥MAI）

周杰倫亦曾透露：「當年黑哥（柯受良）說要我好好照顧他！」（IG：@alan_kuoyoluan）

周杰倫日前在演唱會時亦再憶述當年柯受良說的一番說話：「那個時候黑哥叫我好好照顧Alan，我把他照顧到現在！」柯有倫聽到後隨即大呼：「噢耶，全世界最講義氣嘅大佬、兄弟啊！」周杰倫亦笑稱，這就是義氣。