吳耀漢設靈｜吳嘉龍指父親非常風趣：有時真係好難get

一代笑匠吳耀漢上月9日離世，其家人於今日（8日）在世界殯儀館為他設靈，兒子吳嘉龍一早到場，他送給父親吳耀漢的花圈放在場的正中間，花圈上寫上「父親 Good Take 休息下」字眼。



吳耀漢家人於今日（8日）在世界殯儀館為他設靈。（葉志明 攝）

吳嘉龍接受傳媒訪問，他表示胞妹心情低落：「因為我見到阿妹非常唔開心，我就話不如你剪個短片出嚟，咁你多啲時間同佢一齊（回憶返大家嘅時間？）係喇。」他表示父親吳耀漢在生時亦叮囑他要好好照顧胞姊與胞妹。

吳耀漢兒子吳嘉龍。（葉志明 攝）

他坦言到現在心情亦難以平復，受訪時多次控制不到情緒，但仍強忍淚水分享他與父親最後的生活點滴，更自爆父親有時講笑很難明：「佢每一日都同我講笑，有啲真係好難get，有一次佢話『唉，I’m overdrawn』英文overdrawn 嘅意思係，即係『過咗啦』，咁我真係好難get，點解你覺得自己係『Overdrawn 』？跟住佢同我講『你放心啦，你唔係overdrawn，你好多嘢㗎』但後尾我get到喇。」

吳嘉龍講到差啲喊。（葉志明 攝）

他又用英文慨歎，爸爸是個非常非常有趣的人，希望他現時身處一個更好的地方，而其他人亦可以笑得好開心，更一邊講一邊哽咽：「他留下了很多很開心、很快樂的回憶給香港人，我的家人都對於大眾對他有好的回憶而感到很高興，希望可以繼續流傳下去...」