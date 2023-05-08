南宮珉新劇《戀人》工作人員捲性侵案　涉19年前輪姦女臨演釀悲劇

韓國視帝級男演員南宮珉，憑着出色演技深受民眾喜愛，幾乎套套劇集都是收視保證，然而近日他主演的新劇《戀人》卻爆出有工作人員捲入性侵風波，令南宮珉、安恩真、李學周和李多寅等主演慘受牽連，將面臨劇集被杯葛甚至停播的風險。



南宮珉新劇能否如期開播受到關注。（IG：@min_namkoong）

據悉，《戀人》劇組中的一名臨時演員選角導演是一宗19年前的「臨演姐妹集體性暴力事件」的加害者之一，而該案件更牽涉了三條人命。2004年，女子梁某在電視台做臨時演員期間，遭企劃公司班長和選角負責人等4人性侵，又被8人猥褻，然而她起訴後卻被警察和檢察官施加可怕的二次傷害，其後加害者甚至跑到梁某家縱火，兼且威脅殺死其家人。

最終梁某因不堪壓力撤訴，卻於2009年跳樓自盡身亡，她的妹妹亦於幾天後，因覺得自己當初給姐姐介紹臨演工作而感到自責，以同樣方法結束了生命。兩姊妹離世兩個月後，她們的爸爸也因精神打擊太大而腦溢血身亡，一家四口只剩下媽媽一人。

受害女子梁素拉（左）及其妹妹梁素靜。（右）（網上圖片）

受害女子梁某的媽媽多年來一直為家人打官司，並一度靠食藥度日，2015年法院以時效結束為由判其敗訴，甚至沒有要求加害者作出任何金錢賠償。另外，韓媒亦指出現時案件中的12名加害者入面，有7名換了公司仍在業界活動。全國臨演工會曾向三大電視台發公文要求對加害者所在企劃社進行特別管理，但卻沒有收到任何回音。

（網上圖片）

梁某的媽媽於2019年開YouTube頻道，並在影片中公開了該12名加害者的長相、名字以及居住地等個人信息，更表示要堅持復仇到底。 她又透露，部分加害人在2020年參與了SBS晨間劇《媽媽出軌了》和MBC every1原創劇《戀愛雖然麻煩，但更討厭孤獨！》中，與之前一樣繼續擔任臨演選角工作。本月三日，她又指出加害者之一目前在《戀人》負責臨演選角，要求MBC排除該工作人員，否則將進行抵制。

《戀愛雖然麻煩，但更討厭孤獨！》（網上圖片）

《媽媽出軌了》（網上圖片）

事件曝光之後在網上引發熱烈討論，大批網民湧入MBC電視台的觀眾交流區留言抗議，並要求劇組踢走該名工作人員，否則就會對《戀人》進行抵制。MBC回應表示，《戀人》劇組也是現在才得知這事實，又稱對遺屬感到十分抱歉，隨後再發公告表明已禁止該工作人員接近片場，並與其所在公司解約、停止合作。《戀人》劇預計於下月播出。