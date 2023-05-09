25歲台灣女神林襄襲港做店長　唯有呢位本地索女主持可與之一戰

現年25歲的台灣網紅林襄近年人氣急升，除了台灣，她在外地也擁有大量粉絲。最近她亦走出台灣，到外地如日本，香港等地出席活動。林襄發文宣布5月20日來做一日潮流服飾店店長，在香港網民之間引起哄動。她亦表示，到時候會與粉絲「近距離互動」!



林襄在台灣相當有名。（IG@95_mizuki）

活動當日亦請來香港女藝人李賢（Leanne）擔任司儀，福利滿滿！在林襄公布行程後，有大批香港粉絲留言表示想參與活動，也引來不少藝人KOL分享貼文。

林襄經常有性感打扮。（IG@95_mizuki）

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其實，擔任當日活動主持的香港代表，李賢與「過江龍」林襄相比，在樣貌和身材亦毫不輸蝕！李賢（Leanne）曾經主持過ViuTV節目《學神出沒注意》、《舉高雙手3》、《水着考有Feel》以及亞洲心動娛樂AMM推出的新節目《你想點呀》節目，出鏡率雖然不及沈殷怡、郭奕芯、李蔓瑩（Renee）等人高，但在網上也有不錯的知名度。

李賢真係好fit。（IG@leeyin_leanne）

李賢接受《香港01》訪問時坦言相當期待可以親眼見到林襄本人。她也表示，自己當天會擔任活動主持，並沒有與林襄同場較量意思。她說：「我會準備好當日講稿同埋主持工作。嗰日着衫？未諗呀，應該會着Tube-top掛。」