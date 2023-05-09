許志安相隔6年開騷　大西洋城站encore唱《爛泥》冧fans：很有愛

許志安（安仔）因為2019年「安心事件」令事業停滯不前，如今已事過境遷，久休再唱的許志安日前於美國凱撒皇宮大賭場舉行《HUMAN LIVE許志安演唱會》大西洋城站，fans引頸以待，現場反應熱烈。

許志安相隔6年再開騷，喺美國舉行《HUMAN LIVE許志安演唱會》大西洋城站，現場反應熱烈。

一開場安仔為大家送上《Remember Me》，溫暖有質感的演繹讓大家投入氣氛當中。

一開場安仔為大家送上《Remember Me》（電影《玩轉極樂園》主題曲），溫暖有質感的演繹讓大家投入氣氛當中。然後一口氣唱出《一步一生》、《半天假》、《一加一減你》、《愛你》，首首大熱作品為fans送上滿滿回憶。唱過經典作品後，安仔為大家送上《人與人之間》及《不枉》兩首新歌。

安仔這段時間沒有停下音樂的腳步，除了製作新歌還默默練琴，心水清的fans都會在社交媒體留意到。演唱會上安仔走到鋼琴前，自彈自唱哥哥張國榮的《追》，接著唱出經典金曲medley：《親密愛人》、《至少還有你》、《深愛著你》、《愛的替身》、《喜歡你》及《追憶》，向一眾為廣東樂壇貢獻的歌手致敬，同時勾起台下觀眾共鳴，然後再唱出《昨遲人》將氣氛推至頂點。

現場反應熱烈。

氣氛一轉安仔再次出場，送上《真心真意》、《想說》、《安靜》，然後一個深情組曲：《女人之苦》、《一千次日落》、《男人的感慨》，大家投入到安仔動人的演繹之中。《心血》、《唯獨你是不可取替》，安仔的心意透過音樂表達，讓大家好好在心中細味。

到演唱會尾聲，安仔唱出《到底發生過甚麼事》、《我的天我的歌》、《世紀末煙花》及《從你的祝福中離開》為是次演出劃上完滿句號。再踏舞台的安仔好錫fans，送上真encore即興讓台下觀眾點歌，更有求必應唱出《爛泥》及《灰飛煙滅》，fans一飽耳福。演唱會反應熱烈，有網民敲碗希望有香港站，期待安仔再踏香港舞台再聽金曲。

而安仔對上一次開音樂會已是2017年的《21安士音樂會》，今次再踏上舞台，難免感受良多，於演唱會後出post，答謝現場觀眾的支持，寫著：「多謝你哋，很有愛❤️🌈」。