周比利品評影壇功夫高手　周星馳最叻模仿但力度硬度不足

80、90年代的功夫電影，令港產片衝出國際，更出了不少動作巨星，包括李連杰、洪金寶、元彪等，不過他們都公認拳王周比利是好揪之人，他拍過多齣膾炙人口的電影，近日周比利進駐抖音，除了公開日常生活點滴，更品評了電影圈的各方高手，動作巨星，而在他心目中，李小龍是絕對的No. One，無可取替。

周比利拍抖音品評影壇功夫高手。（抖音）

在電影《賭俠2之上海灘賭聖》中，周星馳曾經大戰周比利，二人的偶像均是李小龍，相信有不少共同話題，周比利表示「周星馳本身係好聰明的人，模仿能力很強，他的偶像也是李小龍，他模仿腰馬合一的動作很似。至於說他硬度、力度不足，其實無所謂，最重要拍出來的動作效果像。」

周比利大讚周星馳模仿能力強。（劇照）

+ 6

周比利說影響他最大的電影是《精武英雄》，現時去菲律賓、泰國，都有同學跟他講日文，以為他是日本人，而片中的男主角李連杰，更是國際級功夫巨星，周比利表示「李連杰是公認的武林高手，大家都配合得好，所以打得很舒服，跟他打了差不多30天。」對於有指他是動作演員的天花板，周比利謙虛說「no.1是李小龍，他在《龍爭虎鬥》、《死亡遊戲》，都有地面技、鎖技，當時的技術，已經跟現在的MMA無異，可說超前了50年。」周比利的身手眼光，品評圈中高手，絕對是擲地有聲。

李小龍睇得又打得，格鬥思想超前50年。（劇照）