疑遭RubberBand泥鯭嘲感言「short X 咗」　姜濤首現身用T裇說話

姜濤近日又捲入風波，在CHILL CLUB頒獎禮上用了近6分鐘向11位隊友致謝，此舉令外界議論紛紛，RubberBand成員泥鯭更發文嘲諷：「係咪short X咗？！修哥都講唔出啦」，兩派支持者激烈駁火。泥鯭發文後姜濤亦有最新動向，似乎心情未受影響。

姜濤點評隊友惹批評 RubberBand泥鯭嘲：唱好啲歌先做呢啲小動作

姜濤獲得「年度男歌手銀獎」時，逐一致謝MIRROR各隊友。（節目截圖）

泥鯭直線抽擊寸ViuTV「依家諗返當年亞太區最受歡迎男歌手真係”實至名歸”」到姜濤上台領男歌手銀獎時更稱：「唱好啲歌先做呢啲小動作啦﹗多謝說話定係『鼓勵』說話？！WTF？！係咪short X咗？！修哥都講唔出啦﹗攞終身成就獎嘅精神健康狀態、歌迷會夾份請個writer同看護俾佢啦要。」火藥味甚濃。

CHILL CLUB頒獎禮｜ViuTV誤植錯體MIRROR LOGO 鏡粉鬧爆是但

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當晚姜濤曾提到外界很多聲音比較，似乎經歷種種後學懂調節心態。泥鯭發文後原來姜濤如常練舞，ERROR肥仔在IG STORY上載短片寫上：「排排下舞話想行街。」片中見到戴CAP帽口罩的姜濤，全神貫注夾公仔，失敗後叫出聲，然後似小朋友一樣問肥仔再拎代幣玩。姜濤身穿「PEACE WORLD」字樣上衣，未知是否他的心聲，希望和平少紛爭。

ERROR肥仔在IG STORY上載短片，與姜濤去夾公仔。（IG：@FATBOYIP）