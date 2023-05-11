29歲邵初陪曾志偉珠海見人超緊張　收大利是感遲疑不及姚子羚快手

70歲「獎門人」曾志偉近日到珠海出席樓盤活動，有珠海粉絲收到曾志偉出巡消息，聞風而至到活動現場追星，更有女粉絲大讚志偉哥好靚仔，更公開表白：「I Love You！」、「多啲嚟呀喂！」又詢問曾志偉買邊度，「做你鄰居呀！」

曾志偉到珠海樓盤出席活動，疑似有意在大灣區置業？（抖音）

曾志偉今次出巡，身邊至少有7、8位保鏢在旁護送，相當威水。曾志偉在街頭步行時，又出現熱情的中年女粉絲要求合照，該女粉絲在曾志偉的首肯下，成功突破保鏢防線，衝前同志偉哥親密合照。影完後更捉住志偉哥感謝對方，可見志偉哥夠親民！

今次出行，志偉哥身邊當然不少得「曾女郎」陪伴，現年42歲的姚子羚早於去年12月便陪伴曾志偉到新加坡出訪見人，經驗豐富。而29歲的邵初則取代波波（黃婧靈）成志偉哥愛將，榮升新一代曾女郎，以一身金色低胸裙見人，可謂來勢洶洶！

邵初獲欽點出席樓盤活動。（IG/@kristyshaw.c）

不過邵初待人接物仍不及師姐姚子羚純熟。有粉絲拍下邵初、姚子羚陪曾志偉見樓盤負責人影片，曾志偉笑容滿臉地與負責人握手，負責人亦客氣地給邵初和姚子羚大大封利是，相當畀面。曾志偉立即向負責人介紹邵初是「港姐」，又稱呼姚子羚為「花旦」。

作為新手的邵初頗為緊張，笑容僵硬，當負責人遞上利是時，邵初先有些少遲疑，不安地望向志偉哥，再望向姚子羚，然後才收下利是，並低頭彎腰感謝負責人厚愛，十分有禮。

作為新手「曾女郎」邵初的邵初好緊張。（抖音圖片）

輪到姚子羚時，她笑容自然地雙手接下利是，絲毫沒有猶豫，又立即祝福負責人「生意興隆」，在負責人轉身一刻立即將利是交給身邊助手，相當識做人。而邵初才如夢初醒，急忙補上一句：「樓盤大賣」，看來邵初要向姚子羚大師姐多多學習！

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