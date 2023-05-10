肥仔原來係阿Mo同So Ching媒人　入行前已識：佢退團係可惜

So Ching（蘇芷晴）今午（10日)透過社交平台宣布退團，直言自去年7月28日（亦即是MIRROR演唱會阿Mo被屏幕擊中那天）所留下的創傷一直無法被療癒。

So Ching去年在《Stephen．傾 》分享阿Mo相識經過時，笑得十分甜。她又指曾擔心公開戀情，但廢幸自己的fans十分支持。

So Ching曾在陳志雲網台節目《Stephen．傾 》分享與阿Mo相識及相戀經過。二人一開始是在同一studio教班。「本身完全唔識，有互相見過對方跳舞，嗰時有講對方跳舞幾好睇，揀啲歌又幾好聽，playlist入面好多歌都好中， 發覺對方鍾意嘅嘢都好似，於是有一個印象。」So Ching指後來二人一齊為《造星III》嘅方方(方芷欣）跳舞而開始慢慢認識，而當時ERROR隊長肥仔為方方編舞，並邀請阿Mo及So Ching幫忙伴舞。So Ching表示很欣賞對方，說話「有嗰句講嗰句」，並謂「佢亦令到我唔會轉彎抹角，我都係咁，同佢一齊之後就學識講最真實答案。」

肥仔對So Ching 退團感到可惜，但亦會尊重對方。(ig圖片）

肥仔今日為新歌做宣傳訪問時，被問到So Ching退團一事，他透露與So Ching早在入行前已經認識，對方加入COLLAR前亦曾向他請教:「入行之後大家都忙，所以少咗聯絡，退團係可惜，但尊重返佢決定。」