一舞傾城｜姚子羚被指畫面少人氣跌 唔在乎戲份：我冇唔見到

無綫新劇《一舞傾城》今（10日）在上環西港城舉行宣傳，一眾女明星盛裝出席，搶盡不少眼球。而正所謂多女人的地方就多是非，但兩位女主角陳法蓉、姚子羚就表示完全不會，反而因劇建立了姊妹情。

《一舞傾城》被喻為是港版的《華燈初上》，在接受訪問時問及擔不擔心播出後被指抄襲，陳法蓉二話不說：「完全兩件事。」因為劇條是以港風夜總會為主，與《華》的推理劇情完全不同。

眼見《一》劇預告片有強姦、SM等畫面，尺度似乎非常大，問及擔不擔心最後呈現出來的畫面，某些被刪除，陳法蓉就表示：「我覺得演員都盡做，到最後剪成點樣，佢哋專業嘅眼光去睇。」

陳法蓉不願多提好朋友洪欣離婚一事。（葉志明攝）

身為女主角之一，有網友發現姚子羚的畫面非常少，對此她就表示只是一部分預告片而已：「預告片一路未出嚟嘅，同埋我覺得一套戲裏面戲份多與少唔係重點，我覺得大家都係成就呢件事。（有指去年曝光率低，網友投票2023年tvb最靚花旦都係排尾三，人氣急跌喎？）冇咩睇法，我覺得呢啲只係嗰一浸，我冇諗太多呢樣嘢。我唔係特別喜歡會去經常地暴露自己，因為我都係因為有劇出街所以先至多啲見大家，依家終於有劇出街，嚟緊仲有一套劇出街，其實我冇唔見到。」還表示今年會多留港工作。

姚子羚今年多停留港工作。（葉志明攝）

劇集以女性題材為主，問及如此多女性會不會多是非？陳法蓉表示：「真係冇呀我哋反而好合群。」在旁的姚子羚亦非常讚同：「培養出好好嘅姊妹情，戲內戲外都係。」最後提到好朋友洪欣離婚一事，陳法蓉就表示成年人的事就由他們自己去解決，不願多回答。