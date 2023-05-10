一舞傾城｜楊明傳因官非被刪戲份變男二 ：出街係點由監製去處理

無綫新劇《一舞傾城》即將在下星期一首播，今（10日）在上環西港城舉行宣傳。而去年尾因「不小心駕駛罪」被判入獄18日的楊明，則首度出席劇集公開活動，並大方回應疑由男一變男二的傳聞。

楊明在劇中同蔡潔有不少感情戲。（葉志明攝）

日前《一》劇播出宣傳片，有網友留意到傳原本是男主角的他戲份甚少，質疑可能因為官非而被刪除戲份，男一位置疑由唐文龍頂替。對此他接受訪問時表示：「我都睇咗幾條宣傳片都係主力女仔，因為我哋都係照劇本去拍，大家照劇本去做，之後出街嘅時候係點樣，由監製去處理。」

眼見宣傳片不乏強姦、SM等場面，而他在劇中同蔡潔有不少對手戲，問到劇中尺度是不是很大？他就表示：「其實又唔係好大，普通電視接受到嘅。」而拍感情戲少不免有肢體接觸，問到有否向女友莊思明報備，而一同訪問的她就表示：「我知我喺度。（現場監督？）又唔係監督，都要開工，所以其實冇嘢。」

莊思明沒有監督楊明開工。（葉志明攝）

另外，問及怕不怕因為官非而引來觀眾反感而不收看該劇，此時女友莊思明二話不說代回應：「因為都過咗去都已經做返嘢，公司都俾機會佢。」在旁的楊明隨後表示：「因為《一舞傾城》我哋大家兄弟姊妹喺佛山拍咗前後三、四個月，大家付出咗好多，想俾大家睇一睇八、九年代啲生活趣事，希望觀眾去留意一下套劇。」他們為了呈現那個時代的模樣，還做足功課、資料蒐集，非常用心。