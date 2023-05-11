法言人｜蔣祖曼蜜糖冧樣掀熱議　冧爆多謝老公︰佢啲戲好過我

TVB劇集《法言人》昨晚（10日）一集高潮选起，大奸角TK（陳少邦 飾）離奇身亡令金師爺（馬國明 飾）成「頭號疑兇」兼被控謀殺，成全劇最大高潮位，網民更列出四大嫌疑人物：馬國明、陳嘉慧、海俊傑及張達倫；另昨晚「四大名狀」之一的萬大狀（謝雪心 飾）VS大雄（張頴康 飾）的法庭對壘，又是另一精彩戲碼。

好似蜜糖水一樣咁甜嘅冧樣，已經成為咗蔣祖曼近期嘅招牌。

現年71歲的心姐，在《法言人》中飾演名狀及開通慈母，庭上庭下極大反差，加上每句對白均咬字清晰，出場至今一直備受讚賞。繼之前與羅蘭姐的法庭對質戲成焦點，這次心姐再顯功架，接連上演加起來長達3分半鐘的個人獨腳戲，其中一場更獨自一口氣說出長達2分鐘對白，當中包含大量專業名詞、案件名稱、案發經過及特定數字，全數難不到心姐之餘，心姐片尾的「五大巧合」論更是說得「戲」勢逼人，盡顯功架，網民亦忍不住留言讚嘆：「心姐都幾好記性」、「謝雪心好嘢，有壓場犀利感」、「心姐真係成個大律師咁」。

呢吓求婚勁浪漫，網民都大讚呢組CP好入屋。

談到相關場口，心姐坦言台前幕後在拍攝場地拍足「幾日幾夜」，要應付海量對白的心姐，除了花大量時間背對白，全程更要高度集中，心姐受訪時笑言：「真係半句閒話都唔講得架。」心姐透露自拍攝《降魔的》後，與馬明一直情同母子，即使在庭上如何針鋒相對，私下相處依然像「母子」一樣開心，心姐笑指由於結局篇法庭戲拍攝時間太長，馬明曾一度搞笑謂：「我情願認罪喇！」

嫌疑人1號：馬國明

心姐續指由於整個拍攝相當費神，其間亦曾數度不夠精神，幸好獲同劇的董敬文拿出超大支提神藥油幫忙提神。雖然拍攝經驗豐富，但心姐因有感自己從來沒有做過大狀，為了盡善盡美，她於開劇前專誠找來法律界好友帶她到法院聽審，心姐說：「我記得嗰日八點半到場，九點鐘入去聽審，我有特登留意啲大狀嘅一舉一動，佢哋周不時都會安慰吓人，唔係吓吓靠惡就得，呢方面嘅觀察都幫到我好多，加埋件大狀袍同假髮，一埋位就好入到戲。」

心姐話喺佢攰到唔多夠精神嘅時候，全靠「徒弟」董敬文嘅超大支藥油打救，呢位「徒弟」果然乖仔。

昨晚萬大狀女兒翁官（蔣祖曼Joman飾）亦相當搶鏡，向來予人感覺硬朗及專業的Joman，憑《法言人》的「少女心」翁官成功一洗過往固有形象，每逢劇集播出翁官與大雄的浪漫場口，Joman冧樣必定是焦點所在，網民亦直指結了婚的Joman魅力有增無減，冧樣更恍如「飲咗蜜糖水」般甜度滿瀉，與法庭戲極大反差萌。

大狀女兒翁官（蔣祖曼Joman飾）亦相當搶鏡。

昨晚大雄向翁官求婚一幕，除了獲網民大讚浪漫滿分外，Joman的無敵冧樣再次引發熱討，對於「冧樣」掀熱話，Joman歸功劇集拍檔張頴康及好劇本之餘，並笑言掀熱話絕對意料之外：「我自己都打咗個凸，今次想畀到大家唔同嘅感覺，所以對住阿康同媽咪嘅戲會花心思啲，等大家感受吓蔣祖曼嘅少女心。其實我冇乜練習過啲冧樣，但我睇番自己過馬路嘅笑容，我都唔知自己有呢啲樣。」Joman又笑言老公是其演戲最大幕後功臣：「我老公啲戲好我好多，我平時睇劇本諗唔明會問佢，可能因為佢做幕後，好多時佢會比我睇得更全面，所以我成日都話我先生係畀幕後耽誤咗嘅演員。」

陳少邦飾演嘅大奸角TK，尋晚正式死亡，事件引發誰是真兇競猜遊戲。