XiX承認隊長劉芷君單飛發展　傳Eric Kwok將簽五位成員強攻樂壇

由劉芷君（Aster）、莊殷玥、梁善知、繆昀希、鄧曉殷及楊秉頤組成的女子組合XiX，全隊人平均年齡只有14歲，充滿青春活力。日前XiX四位成員Vici、Crystal、Caitlin及現身電視城，錄製TVB母親節節目《我和媽咪有個約會》，但Charlotte就因病缺席，而郭偉亮（Eric Kwok）一直在她們身邊傍實。近日有報道指TVB只跟XiX隊長Aster簽約，「放棄」其餘5位成員，以組合的形式跟隨Eric Kwok於樂壇發展。對此，Eric Kwok當日接受傳媒訪問時就否認與她們簽約，並表示只是作為她們的人生導師，教她們做訪問，但就透露將有好消息公布。



XiX翻唱《Miss You Much》一曲。

而四位成員就承認Aster單飛發展，XiX亦無意改名，Eric Kwok正為她們製作新歌，預計在暑假前後。其實XiX六位成員早在參加TVB節目《聲夢傳奇2》時已飽受爭議，但仍獲TVB力捧，當中節目導師之一Eric Kwok亦十分睇重她們，最後XiX在比賽中獲得第4名，並奪得「優秀表現獎」和「舞台魅力獎」兩大獎項。不過完賽後，XiX工作量並不多，而隊長Aster在上個月出席歌迷會活動時，宣布單飛推出個人歌曲，發展比起其餘五位成員似乎要好得多。

Eric Kwok一直十分睇重XiX。（IG@asterlau）