法言人︱林夏薇馬國明首演情侶觀眾受落　餐廳求婚網民高呼好感動

由馬國明、林夏薇、張頴康及黃嘉樂領銜主演的時裝律政劇《法言人》，將於周五踏入結局篇，劇集由開播至今一直話題多多，而且亦充滿驚喜，當中除了起用不少「串星」之外，CP上配撘亦感覺新穎，男女主角馬國明與林夏薇的嶄新配搭亦令觀眾非常受落，二人兜兜轉轉的感情，終於在本周漸趨明朗，有望開花結果之際，卻又發生事端，馬國明卻捲入謀殺案，被控謀殺，令網民大叫肉緊。



馬國明與林夏薇的嶄新配搭亦令觀眾非常受落。（電視截圖）

林夏薇與馬國明合作次數卻寥寥可數，今次在《法言人》中，首次飾演情侶，感覺令人出奇受落；馬國明在劇中飾演計仔多多的金師爺，而林夏薇就飾演有「滅絕師太」之稱的事務律師田佑家，善言巧辯，二人在法庭上各有才華，不過離開法庭馬國明變回「煮家男」，而林夏薇變回鄰家女孩，角色雖強烈反差，但二人卻演得鮮明細緻，其中田佑家一角，其率直個性，成功融化觀眾。

林夏薇與馬國明首次飾演情侶，感覺令人出奇受落。（電視截圖）

雖然馬國明與林夏薇有感情戲，但今次卻有別於一般男女主角愛得轟烈，反而是由馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂的四人「友情歲月」，繼而漸漸令馬國明與林夏薇走在一起，由最初的「襄王有心，神女無夢」，到之後林夏薇多次暗示愛意，馬國明卻連番迴避，二人感情兜兜轉轉，令觀眾看得肉緊，當中林夏薇雖已為人妻，但拍愛情劇一樣令觀眾睇得投入，少女味甚濃。

馬國明欲跟林夏薇求婚，不過在浪漫時劇之際，馬國明卻捲入謀殺案而被警方拘捕。（電視截圖）

昨晚（10日）播出的一集，講到馬國明欲跟林夏薇求婚，不過在浪漫時劇之際，馬國明卻捲入謀殺案而被警方拘捕，而林夏薇在餐廳向馬國明宣讀婚約誓詞的一幕，令唔少網民大叫感動，有網民指：「好鍾意呢一幕」、「希望師太、師爺CP成功，三年抱倆」、「很喜歡金田這對CP」、「金田CP好襯啊，唔知會唔會有婚禮呢～如果有嘅話田佑家唔好再逃婚啦！」、「薇薇完美演繹世一女友典範，仲話好有初戀感覺！」