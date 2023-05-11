RubberBand急為泥鯭嘲姜濤道歉　數5位不齒姜糖網紅Ben Sir都發聲

MIRROR人氣成員姜濤日前在CHILL CLUB頒獎禮奪獎後，逐一對其他11位成員抒發感受，事後樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）近日在個人Facebook炮轟姜濤得獎感言似「終身成就獎」，發文嘲諷姜濤：「唱好啲歌先做呢啲小動作啦！」引來大批姜糖不滿，到泥鯭和RubberBand社交平台洗版式展開罵戰，及後昨晚（10日）RubberBand發聲明為泥鯭失言致歉，聲明表示：「在仍然堅信社會應要存在自由的言論空間的同時，我們亦深明表達手法、尊重不同聲音的重要性。」

姜濤。（視覺中國）

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商台節目《在晴朗的一天出發》主持盧覓雪今早開咪替泥鯭和RubberBand感不值，他認為RubberBand毋須因批評道歉，「我睇到火都嚟，我學啲惡形惡相、網上欺凌嗰啲人，其實我唔係佢哋歌迷嚟，不過都睇唔過眼要出聲。每個人都有言論自由！」盧覓雪言論亦遭到姜糖圍剿，有姜糖到《晴朗》fb留言洗版，晴朗》出Post 5小時已有逾600個留言，有姜糖指責泥鯭不應講粗口。

盧覓雪今早在《晴朗》開咪時，替RubberBand感不值。（fb：叱咤903 在晴朗的一天出發）

早已被鏡粉「出征」過的財經作家「渾水」，在留言板與網友舌戰，他發文表示「歡迎各位姜糖全面進場 其實你哋XX泥鯭我係冇問題嘅，只係你XX我，我就會XX返你」。

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而Ben Sir（歐陽偉豪）亦於Facebook發文表示：「社會真係死氣沉沉，日日都見到人道歉，仲要同自己粉絲道歉。你喺街X我，我都未必睬你，仲要同你道歉？星嚟㗎！」作家健吾則認為：「香港Fans真心世一。其他地方Fans應該冇咁癲。」漫畫家「職人阿港」也畫圖嘲諷鏡粉不容下一絲對偶像的批評。

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此外，不時就網絡熱話和社會事件「抽水」的傢私品牌IKEA（宜家家居）亦出Post暗示不值鏡粉所為，「追星前，請三思。你而家做緊自己細個會恥笑嗰啲懶後生嘅阿叔阿姐。」商台主持阿檸留言籲「小編走先！」