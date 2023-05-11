法言人｜劇中17位美女泳裝見真章　黃嘉雯、胡美貽最有視覺效果

無綫（TVB）劇集《法言人》今晚（11/05）大結局，雖然劇集講述「每位精英律師透過各宗錯綜複雜案件的感人個案，為正義發聲」，但劇中仍然有少福利畫面，例如趙璧渝（飾CoCo）曾有裸照畫面流出的劇情，被網民大讚「身材好好、睇漏眼」，其實《法言人》演員之中，擁有好身材的又點只趙璧渝一人。



趙璧渝在劇中有大膽演出。（《法言人》截圖）

已有十年拍劇經驗的趙璧渝（Osanna）於2020年憑《法證先鋒 IV》中的晒黑 Bra 演出引起關注，近期她在電視劇《隱形戰隊》中的臥底角色亦引起迴響，除了因為角色是推動劇情關鍵人物，Osanna 的亮麗演出亦是討論點。雖然 Osanna 兩套劇推出時間如此接近， 但她卻成功演繹出兩種完全不同感覺，不但造型方面有分別，今次角色亦明顯比 《隱形》有自信及有氣場得多，有網民驚呼不能相信是同一人。

劇中飾演網紅／單親媽媽的趙璧渝。（IG圖片）

林夏薇抬頭一看便見到馬國明，馬國明叫她拿好傘，林夏薇甜甜一笑，畫面十分唯美。(《法言人》截圖)

林夏薇在2015年與金融才俊莫贊生結婚後，一直都過著闊太的生活，不時在社交平台大曬豪宅及奢華生活，她間中亦會上載「靚相」大曬身材。除了外形吸引，其實林夏薇的演技亦相當有水準。她在《萬千星輝頒獎典禮2021》曾奪得「最佳女主角」獎，另外亦憑電視劇《逆天奇案》在「最受歡迎電視女角色」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」入圍最後五強。

林夏薇上載與朋友出海玩的照片。(ig@rosinalam)

劇中飾演法律秘書Alice的何依婷。（《法言人》截圖）

身形嬌小的何依婷在劇中表現也相當亮眼。當年參選香港小姐時的她，泳衣Look一樣吸睛。

參選香港小姐時的何依婷。（資料圖片）

要講同劇女演員之中，身材最完美的一定是現年35歲的楊梓青。曾經擔任過模特兒的她自出道起已經保持着一貫的好身材，有別於一般大眾對「索」的定義，本身就經常健身的她還學習過詠春、巴西柔術、泰拳、八卦掌、綜合格鬥等武術，所以在女性美中，楊梓青的泳裝照片中總會帶着肌肉線條美。

現年35歲的楊梓青依然好fit。（IG圖片）

大家還記得劇中有一幕何依婷換上了啦啦隊服裝嗎？其實同場的4位美女身材亦十分有睇頭。除了劇中的主要演員，其實也有了很多等上位的小花出鏡客串出場。

劇中飾演畫家Carol的劉佩玥。（IG圖片）

飾演見習大律師Grace的陳嘉慧。（IG圖片）

同場試鏡的四位女孩，左起：陳星妤、梁凱晴、邵初及楊培琳。（《法言人》截圖）

陳星妤。（IG圖片）

《2021香港小姐競選》梁凱晴。（葉志明攝）

楊培琳。（資料圖片）

李芷晴。(IG圖片)

於第9集客串飾演杜梓謙的游嘉欣。（IG圖片）

黃嘉雯。（IG圖片）

飾演事務律師的吳紫韻。（IG圖片）

阮嘉敏（Mandy）。（IG圖片）

飾演法庭書記的葉蒨文。（IG圖片）

客串做法律學生的胡美貽。（IG圖片）