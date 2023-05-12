香港阿Sir變內地旅客打卡目標　大讚高大有型似TVB時期吳卓羲

自內地通關後，大批內地旅客湧港觀光打卡，先是「麥當勞道拿著麥當勞」打卡爆紅引起港人關注，及後連無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》出現過的場景、包括角色的住處和工作地點，都被網友翻出成為打卡勝地，連警署、廉政公署、消防局等政府部門都不放過，部分網友模仿劇中情節拍照，相當搞笑。

早前《愛．回家之開心速遞》劇中住所亦被網民摷出。(愛．回家劇照)

除了政府部門外，近日有內地網友亦紛紛來港搵香港警察合照，更擺上小紅書、抖音分享。實際上早有內地網紅愛拍下香港阿Sir身影，並分享至抖音與網友分享。通關後，有熱愛TVB劇集的網友跟隨網紅腳步，不但拍下他們巡街工作片段，更爭取機會與阿Sir合照。在抖音上搜尋「香港阿Sir」，熱門搜索字三甲為「香港阿sir巡街」、「香港阿sir有多帥」、「香港阿sir霸氣喊話」。

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日前有網友於小紅書分享與香港阿Sir的合照，大讚香港阿Sir高大又靚仔，並發文稱：「呼～鼓起勇氣 與阿sir同框啦故地重遊，這次的驚喜是阿sir給的。白襯衣是不是leader呀 個子都超高！懷疑在香港考公第一要素是身高185以上吧」

有網友問為何內地旅客喜歡同阿Sir影相，樓主回答表示：「香港警察可是TVB的回憶啊」，其他網友深有同感表示：「TVB感覺」、「TVB警察相關的電視劇對80、90後來說影響太深了，我至今還記得陀槍師姐的劇情」；另外有網友稱讚某位阿Sir好似吳卓羲，「有吳卓羲的感覺了」。

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早在1月已有內地網紅拍下阿Sir片段，並大讚對方似吳卓羲般有型。問到為何不與內地警察合照，有網友認為內地阿Sir不夠有型。

吳卓羲入行以來多次飾演警察，至今已是不少內地觀眾回憶。（《學警出更》劇照）

吳卓羲好型。(郭敏玲攝)

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