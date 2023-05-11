法言人大結局劇透｜馬國明計中有計脫罪　真兇身分令人意想不到！

上集第24集講到，金師爺（馬國明飾）與佑家（林夏薇飾）等重組案情，加上Alvin（朱匯林飾）的新情報，終想到奇招應對Mary（謝雪心飾）的攻勢……佑家、大雄（張頴康飾）、Tony（容天佑飾）嘗試說服熙少出庭，但仇家緊追其後，一行人遇上危險……金師爺得知眾人以身犯險，竟決定要解僱全部人！金師爺決定庭上自辯，拉回不少優勢。金師爺傳召新證人出庭作證，成功證明自己並非唯一上過天台的疑兇，官司形勢大逆轉！Adam（張達倫飾）被警方問話，故意透露線索，引導警方調查。大雄向翁官（蔣祖曼飾）坦白心聲……警方發現新證據，令金師爺再次成為兇案唯一疑兇！金師爺在庭上作最後反擊，他能否脫罪？



大媧局出人意表。（劇照）

大結局講到，金師爺變控方證人決戰Adam。金師爺成功脫罪；警方正式拘捕Grace（陳嘉慧飾）。Grace招認自己為殺死TK的兇手，案件看似告一段落。金師爺總覺得案中另有玄機……金師爺主動擔任控方證人，欲於庭上拆穿Adam真面目，可惜功虧一簣……金師爺計中有計，向Adam發起連串攻勢。Adam亦固若金湯。金師爺看似節節敗退，卻是留有一手，只為最後的逆轉勝！殺人案落幕，金師爺、佑家、大雄、國棟皆開展了人生的新階段，施雷眾人面對大起大落後，各自找到目標，努力進發。眾「法言人」繼續在不同崗位，用法律為各人發言！

大團圓結局。（劇照）