盧覓雪無懼鏡粉出征繼續提「薑絲蒸泥鯭」　網友︰雪雪咁錫MIRROR

姜濤獲得「年度男歌手銀獎」時，逐一致謝MIRROR各隊友。（節目截圖）

日前MIRROR人氣王姜濤在頒獎台上的一番言論，RubberBand鼓手泥鯭在網上連環發文嘲諷，引來大批鏡粉姜糖洗版反擊。盧覓雪開咪時替RubberBand抱不平，令戰線繼續漫延，5月12日早上開咪時，網友指盧覓雪：「一開始就薑絲蒸泥鯭😡😡😡….. 繼續低俗當係幽默風趣！」

姜濤點評隊友惹批評 RubberBand泥鯭嘲：唱好啲歌先做呢啲小動作

CHILL CLUB頒獎禮｜ViuTV誤植錯體MIRROR LOGO 鏡粉鬧爆是但

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雖然RubberBand已發聲明為失言致歉，但戰火仍未平息，盧覓雪11日早上在《在晴朗的一天出發》開咪時替泥鯭和RubberBand感不值，指自己心情受影響，雖然全程冇指明道姓，但言談間意思是RubberBand不應該因批評別人就遭圍攻，更無需致歉，她說：「我睇到火都嚟，我學啲惡形惡相、網上欺凌嗰啲人，其實我唔係佢哋歌迷嚟，不過都睇唔過眼要出聲。每個人都有言論自由！」

她指自己只是事件的旁觀者，一切本來與她無關，但她實在看不過眼，並表示：「一個人因為批評一個人而遭受到一村人、一群人圍攻，問你做乜批評佢，呢個現象不可取。人多就聲大，聲大就夠惡？」

盧覓雪5月11日在《晴朗》開咪時，替RubberBand感不值。（fb：叱咤903 在晴朗的一天出發）

雖然大批網友湧入《晴朗》FB罵戰，見慣風浪的盧覓雪心情似乎未受影響，5月12日早上如常開咪，未有直接回應鏡粉出征一事，只在節目開始分享要聞時指：「尊子嘅作品一日之間喺公共圖書館消失全數被下架，咁睇嚟整返碟薑絲蒸泥鯭安全好多喎﹗」又笑稱：「我今日坐正喺中間，終於明白坐正感覺。」對自己成為攻擊目標毫不介意。

盧覓雪對自己「坐正中間」成為攻擊目標，毫不介懷。（fb：叱咤903 在晴朗的一天出發）

有網友留言撐盧覓雪對事不對人：「雪雪喺MIRROR仲未有人識已經同佢哋合作，早排幫Dee哥買撈，都講明剩係會幫ERROR MIRROR買，佢哋開show，雪雪開開心心喺節目講，咁錫佢地，fans真係咁唔感恩真係無嘢講」