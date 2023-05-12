小店疑被鏡粉逼掛MIRROR海報　IG：無奈被扣上「唔支持年輕人」

泥鯭@Rubberband在網上評論姜濤ViuTV頒獎禮表演後，迅間就將「戰場」搬到Facebook、IG等社交平台和討論區上。相隔不到一日後，RubberBand就發信公開道歉。不過風波並未平息，有網民直言Rubberband不應該因被鏡粉攻擊而跪低，亦有多位KOL直言Rock友跪低是「唔夠型」，盧覓雪亦在大氣電波上批評事件，表示：「多就聲大，聲大就夠惡？」暗串鏡粉靠人多就迫Rubberband道歉，「戰火」又再蔓延至《在晴朗的一天出發》FB專頁。



姜濤攞年度男歌手銀獎。（節目截圖）

日前（12/05）有IG專頁「mee_punishc」，以「幾時開始MIRROR變咗我哋辨別敵我的一把尺」為題，表示有小店收到求助，指小店被鏡粉質問「點解好似無乜share Mirror嘅嘢」。內文表示這間小店的店主本身其不是MIRROR的粉絲，所以店亦沒有張貼任何MIRROR海報。

RubberBand泥鯭寸VIUTV及姜濤成為熱話。（IG圖片）

IG專頁亦寫道，亦有其他小店收到疑似威脅的言論：「原來只張貼個別一位成員嘅海報，同樣會招來攻擊，甚至被威脅『你唔貼我就叫人罷食你！』。最後無奈被扣上『唔支持年輕人』、『助紂CCTVB』等罪名。」

有IG專頁表示，有小店向他們表示有鏡粉直言因為不掛MIRROR海報而罷食。（IG截圖 / mee_punishc）

文章續指，其實並不是要攻擊鏡粉，而只希望大家理性地支持自己的偶像，不應該因為「唔鍾意MIRROR」就將某個人當成敵人看待。帖文被張貼約一日後，已得到超過8,000人讚好。有網民亦留言：「希望大家多啲包容」、「希望唔好將所有Post都馬上歸納為「撐鏡/反鏡」兩個傾向」，亦有鏡粉留言：「一般鏡粉好好受？」表示自己喜歡MIRROR也被標籤成不理性的一群，亦有鏡粉說：「唔知點解要定義鏡粉就一定要等於冇腦。如果有fc講啲咁嘅嘢不如開名、唔係一嘢blame哂所有fans。」當然，亦有不少人「食花生」睇熱鬧，寫道：「得罪都要講句：我覺得佢地都overrated」、「我對鏡仔冇comment，但對鏡粉好反感，完。」