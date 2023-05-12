素海霖日本爆紅強勢回歸舉行簽名見面會　入場費$150引粉絲抱怨

現年26歲的素海霖在今年3月以藝名「繪麗奈」正式進軍日本AV界，成為香港首位進軍日本AV界的新晉女優，其處女作上架後更登上日本Amazon熱銷榜冠軍，成功在香港和日本都打響了知名度，更獲日本傳媒封為「絕世美女」！為了回饋一班粉絲，日前素海霖公布將於5月31日在香港舉行簽名見面會：「雖然是第二次舉行見面會，不過也是一個人去處理所有事情，如有任何小出錯，請大家多多見諒，會盡快處理。另設限量版周邊商品（限量200件發售）。」



素海霖公布將於5月31日在香港舉行簽名見面會。（IG@thisisshl）

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據知，見面會入場費為150港元，預售價130港元，包含簽名握手券、飲品及小食，可獲素海霖在一件物件上簽名，含署名及字句，但仍有部分人抱怨價錢太貴，甚至直指「Cap水」，對此，素海霖在回覆《香港01》時就澄清：「第一次搞比較大型小小嘅公開見面會，大家都知道如果我搵唔同公司合作嘅話，收費一定會更貴，所以我都自己一個一手一腳去做。其實個價錢我諗咗差唔多一兩個禮拜，亦都調整過，如果呢個價格係嚇怕咗大家，我下次會再諗吓其他方法同大家去見面。」

見面會入場費為150港元，預售價130港元，包含簽名握手券、飲品及小食，可獲素海霖在一件物件上簽名，含署名及字句。（IG@thisisshl）

雖然當日是閒日，不少粉絲都要返工或返學，但仍紛紛留言表示一定會到場支持：「諗住請日假去」、「返工都要去」、「一定支持」！此外，亦有不少粉絲表示十分期待，希望可以攞到簽名及買到紀念品！而素海霖亦表示：「我有睇過留言，有人話學生或者返工係嚟唔到，我都明白，我忽略咗呢一點，因為我應承咗大家係月尾去做，但我月尾剩返嘅日子不多，所以揀咗31號，而且假日係好難搵到地方。」