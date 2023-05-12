Lisa@BLACKPINK再破兩健力士紀錄　26歲已成7項紀錄保持者

BLACKPINK近年享全球高人氣，其中成員Lisa近日再憑Solo作品《LALISA》成功打破兩項健力士世界紀錄，僅26歲就成為7項紀錄保持者，見證了BLACKPINK的地位和影響力！



Lisa最近憑《LALISA》再成功打破兩項健力士世界紀錄。（YG ENT）

Lisa自2021年推出《LALISA》後，已先後打破5項健力士世界紀錄，包括「首位K-Pop個人歌手奪得《MTV音樂錄影帶大獎》」、「24小時內YouTube播放量最高個人MV」及「24小時內YouTube播放量最高K-Pop個人MV」等。早前Lisa再成功憑《LALISA》創下「Spotify上最快達10億播放K-Pop女歌手」和「Spotify上首張達10億播放數K-Pop個人專輯」的新紀錄，目前26歲的Lisa已成為健力士世界紀錄上7項保持者。

點擊下圖睇Lisa 7項健力士世界紀錄 ：

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26歲的Lisa已是7項紀錄保持者！（IG/@lalalalisa_m）

Lisa於2021年9月推出個人專輯《LALISA》，雖然專輯只收錄了《LALISA》及《MONEY》兩曲，但僅花了20個月就在Spotify上衝破10億次播放，可見BLACKPINK世界性的高人氣，好成績相信有待繼續刷新。

相信Lisa和BLACKPINK成員也會持續刷新紀錄。（IG/@lalalalisa_m）