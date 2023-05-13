法言人｜視帝閃現最後一幕　crossover《逆天奇案》又有TVB宇宙？

TVB劇《法言人》大結局今晚（12/05）播出，劇情講到馬國明終於打甩謀殺罪，不過庭後陳嘉慧就隨即被警察以謀殺罪拘捕。正當大家都以為陳嘉慧就是兇手之際，馬國明經過推理後又發現了張達倫其實才是真兇。劇情經歷了三個轉折，真分精彩。



結局反轉反轉再反轉。（《法言人》截圖）

少不必交代愛情線。（《法言人》截圖）

實情是張達倫指示叫陳嘉慧上天台向陳少邦取回手機，但陳少邦因為吸了毒神智不清企圖性侵陳嘉慧。陳嘉慧反抗之際隨手就拿起了一件裝飾打向陳少邦，驚慌之際以為自己殺了人，並打電話給張達倫求救。張達倫上到天台發現陳少邦未死，就「補刀」殺了他。及後張達倫更順利成章讓陳嘉慧以為自己殺了陳少邦，讓她成為代罪羔羊。

正當大家以為陳嘉慧係兇手，其實又另有其人。（《法言人》截圖）

張達倫（真兇）幫陳嘉慧（被告）辯護，這個安排很有心思。（《法言人》截圖）

不過說來奇怪，律師成為被告辯護律師或主控律師的話，不是存在有「利益衝突」這個事情？尤其是張達倫與謀殺案被告陳嘉慧是師徒關係，以及情侶關係。在這件謀殺案中，張達倫也身處在同一棟樓中，與被殺者陳少邦也有利益衝突，照道理他也可能會成為謀殺案中的嫌疑人之一。但正所謂「睇故唔好駁故」，馬國明用一招「以退為進」，在庭上假意透露出張達倫與陳嘉慧有染，再搵黑道中人幫手，令證物陳少邦的手機曝光，這兩招實在高明。總括來說，《法言人》大結局是精彩的，而且完美地突顯了馬國明這個師爺的聰明才智。

馬國明揭穿張達倫的真面目。（《法言人》截圖）

張達倫才是殺死陳少邦的真兇。（《法言人》截圖）

網上討論區有不少觀眾討論劇情，有人就直言，其實張達倫撿到電話後應該第一時間毀壞它，完成不需要小心保管收起來，又有人狠批是「愛情左膠戲」，壞人最後都是因為愛情累事。最後陳展鵬客串做的士司機一幕也十分驚喜，除了那句：「又有大case，《逆天奇案》？掂呀！」，其實馬國明在《降魔的》中也飾演過的士司機，這一個安排玩味重之餘又有新鮮感！

陳展鵬客串做的士司機一幕好有驚喜。（《法言人》截圖）

為什麼陳展鵬會出現在《法言人》一劇當中，還是擔任客串角色？其實是因為《逆天奇案》和《法言人》兩劇均是資深監製劉家豪的出品，所以很順成章，《逆天奇案》主角的陳展鵬被邀請客串一兩集，兼「賣吓廣告」說：「又有大case，《逆天奇案》？掂呀！」也不為其。

仲要hard-sell自己套劇。（《法言人》截圖）

掂呀！（《法言人》截圖）