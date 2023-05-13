43歲胡杏兒四年抱三仲想追女？　爆拍拖3個月老公浪漫求婚細節

四年抱三的胡杏兒迎來第五個母親節。她表示全家人一起吃飯慶祝已很心滿意足，並稱之前收到大兒子送的第一份小手工禮物，會好好留為紀念。她接受港台《舊日的足跡》訪問，暢談夫妻感情及三個孩子誕生的經歷。



胡杏兒有幸福美滿家庭。（ig@hakkaphil）

胡杏兒擁有美滿家庭，她卻表示這並非她追求的人生，但奇妙地走到這裡：「只能夠感恩，到底我是事業型還是家庭型?人生給我甚麼我便接受甚麼。當年巧合認識他（丈夫李乘德），沒想到可以同時擁有家庭和事業。其實做藝人拍拖較易，找伴侶則很難，因為另一半要好了解自己的工作，並要承受公眾輿論。有些人會害怕，幸好我找到一個膽大的老公，多謝他夠膽娶我。我喜歡他坦白，當年他41歲我35，他告訴我想找終身伴侶。他不是花言巧語的人，我覺得他很有誠意。他沒有老婆，我沒有老公，一切正常發展。」

胡杏兒爆拍拖3個月老公就求婚。（ig@hakkaphil）

婚後依然有二人世界，好浪漫。（ig@hakkaphil）

李乘德認識杏兒三個月便向她求婚。「當時他約我放工後吃飯，我因眼睛很累脫下隱形眼鏡並戴上眼鏡，他看到我問了一個很怪的問題：『你戴這副眼鏡能看到嗎？』這是甚麼問題？當然看到啦！回到他家中，他給我看一個小型玩具幻燈片機，裡面是我們的照片。最後一張是一顆鑽石的相片，接着他取出一個帆布小袋，入面的白米藏了一枚鑽石戒指！我當時沒有化妝，想不到他當刻跪下來向我求婚，問我可否做他的『煮飯婆』，我第一時間答應了。雖然我們拍拖的時間短，但很快便認定對方是 The One！我們 2015 年結婚，度過了 70 多天的蜜月，遊了 12 個城市！」

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杏兒婚後繼續工作，也很快便懷孕了。「想不到（拍攝劇集）《那年花開月正圓》的機會來了，簽約同時又答應了老公生孩子的提議，誰知幸運地一試便成功。我要到無錫拍劇，（當時）懷孕一、兩個月左右，現場只有導演一人知道，我也小心翼翼。到最後一場，我要和孫儷打架，還要躺在地上自殺，我惟有告訴她我懷孕了，她開心又驚喜。我也對 BB 說：『媽媽只是拍戲，全是假的，總之你要乖乖，不要出來啊！火媽媽會保護你。』他真的很乖，一直都好好。」

短短幾年間誕下三個孩子，杏兒每次生產也有不同的故事。「大兒子 7 磅 7，我懷着他時非常乖，謝絕薯片和朱古力。我決定自然分娩。當天早上『卜』的一聲穿了羊水，入醫院完全沒有痛的感覺。我問醫生是否我痛了而不自知？醫生笑說到時一定知，結果幾個小時後感到了劇痛，是看見老公便要打他的那種痛。我抓着自己的頭髮，手指捏着他的手臂，痛楚維持了四個小時，我用力推了 50 分鐘，最後一下是為了不把 BB 焗到的意志力。他終於出來了，那一刻好開心！」

到第二胎，杏兒為了不再有劇痛而選擇無痛分娩。她笑說這次她喜歡吃薯片和朱古力，結果體重增加了 40 多磅。第三胎出生時重達 8 磅 4，「懷孕時我愛上了雪糕、澱粉質、牛肉，瘋狂的吃。BB 太大隻，生產時有點困難，我要求站着生，因為會比較舒服，最終我也用力推了一個小時。我非常幸運，奶奶的妹妹是陪月員，姨婆幫了我們很多。奶奶也非常好，她一直在英國生活，直至抱孫才回來，她是一個非常開通和有時代感的奶奶。」

杏兒近年參與不少內地製作，更於比試演技的電視節目《演員請就位 2》中勇奪冠軍。「我飾演一名單親兼酗酒媽媽，小朋友交通意外死亡後，好想找代母生孩子尋回失落的感覺，兒子的房間一直沒變......當我在現場看到那房間，幻想到劇情時情感便忍不住了。可能因為我當了媽媽，那份感覺有助情緒爆發。其實我能夠進入演藝界，要多謝葉蒨文小姐。她是我的恩人，因為她告訴我，當年她是香港小姐評判之一，她很喜歡我，給我很高分，我要多謝她！」

胡杏兒話要多謝葉蒨文小姐，當年選港姐畀佢好高分。（ig@myoliemyolie）

現時的工作機會很多，為了和孩子有更多時間相處，杏兒會帶他們北上工作。「老公是個好有愛的爸爸，經常攬着孩子一起玩。如何維繫夫妻感情？有小朋友後難免少了時間給老公，我十分認同他的看法，我們不可以只把小朋友放在家庭的第一位，兩夫妻應該將對方放在第一位。我們好，小朋友自然會好。我會給老公 100 分，給自己 101 分，我要比他高分！」現年43歲的杏兒被問會否再追個女？她說：「奶奶和老公都喜歡女，但我不敢說，我年紀大，要看情況。」

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