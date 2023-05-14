周杰倫演唱會 TFBoys王俊凱撐場合唱　現場觀眾大嗌「乜水」？

周杰倫昨晚(13日)舉辦的《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會香港站》，繼續座無虛席，儘管下著大雨，仍無阻粉絲熱烈支持，而一如以往，周杰倫都會邀請現場觀眾跟他合唱，繼新世界CEO鄭志剛後，昨日跟他合唱的觀眾，竟然是內地天團TFBoys的王俊凱，二人合唱了一首《雨下一整晚》，可惜有現場觀眾「有眼不識俊凱」，還大聲嚷著「乜水」，令王俊凱相當尷尬。

周杰倫演唱會在雨中舉行，仍是座無虛席。（IG圖片）

周杰倫演唱會在暴雨下繼續舉行，現場觀眾紛紛披著雨衣，但氣氛仍甚為熱烈，昨晚周杰倫個唱跟往常一樣，也是邀請坐在第一行的觀眾跟他合唱，最讓人意想不到是昨晚被他揀中的觀眾，竟然是內地頂級天團，人氣偶像TFBoys的隊長王俊凱，周杰倫還大讚對方帥哥，王俊凱在台下表示「來到香港因為下著大雨，所以想唱《雨下一整晚》。」跟著二人合唱大曬唱功，歌聲動聽，令人聽到耳朵懷孕。不過也有現場觀眾不識王俊凱，更大叫「乜水」，浪費了周杰倫請來王俊凱到他的個唱表演。

TFBoys隊長王俊凱撐場，跟周杰倫合唱《雨下一整晚》。（網上圖片）

王俊凱連續3年獲得內地最受歡迎男歌手。（微博圖片）

現年23歲的王俊凱，百分百是內地的頂級流量藝人，歌影視三線發展，連續3年獲得明星權力榜內地最受歡迎男歌手，作為TFBoys隊長，其他成員還有王源和易烊千璽。王俊凱畢業於北京電影學院表演系本科班，曾翻唱《囚鳥》掀起熱潮，出名是內地靚聲王，除了歌唱事業，他還擔正演出《天坑鷹獵》、《重生之門》，這位內地偶像近日神秘來港，已經引起不少關注，成為網上熱話。

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日前祖兒和阿Sa都有捧場。（IG圖片）