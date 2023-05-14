楊卓娜囡囡14歲生日亭亭玉立甜美標緻　剖白當媽心情為一原因偷哭

現年45歲的楊卓娜 (Lenna) 於2009年為「燈箱大王」楊志翹誕下女兒楊舒然 (豹豹 Jasmine)，並一直待兩名繼女視如己出，獲封為「最強繼母」，組成五口幸福之家，生活美滿。眨眼間Lenna的囡囡Jasmine今年已經14歲，昨日她就於IG分享了她為囡囡慶祝生日的靚相。

楊卓娜有最強繼母之稱。(楊卓娜IG)

Lenna留言寫道：「又笑又喊嘅一晚，多謝各位朋友仔送俾Jasmine 一個充滿歡樂同愛嘅晚上！💖青春無敵，最純潔，最真摯的友情！見到佢哋全部好用心為Jasmine 製造驚喜，然後大家攬住一齊喊，我都好感動啊 (🤣其實我最想八卦嗰份禮物，🤣但係壽星唔肯俾我睇）#楊氏宿舍 #十四歲的生日禮物 #青蔥歲月 #happybirthday #金牛座女生」相中的Jasmine已經亭亭玉立，也遺傳了媽媽的優良基因，樣子標緻笑容甜美。網民都紛紛為Jasmine送上生日祝福。

另外，Lenna前日又post了Jasmine的獨照，並留言寫道：「14歲啦！話咁快！媽媽又要偷偷抹眼淚，時間真係太快！」簡單兩句剖白了為人母不捨得女兒長大的心情。而不少網民就留言大讚Jasmine愈大愈靚女，已由小女孩蛻變成美少女。

楊卓娜不捨囡囡Jasmine長大。(楊卓娜IG)

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