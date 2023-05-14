宋宛穎單親家庭長大三代同堂慶祝母親節　冠軍相原來隔代遺傳婆婆

2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina Mendes）在單親家庭長大，日前跟媽媽和婆婆提早慶祝母親節，宋宛穎宋宛穎的孖生妹妹宋宛霖在社交平台分享三代同堂合照，她們的媽媽文寶雪是1990年澳門小姐亞姐，美貌如昔，望落跟兩個女似姊妹多過似母女。妹妹宋宛霖樣子甜美較似媽媽；而宋宛穎的港姐冠軍相原來是隔代遺傳，跟婆婆餅印一樣，五官輪廓連笑容神態都十分相似。

宋宛穎媽咪個樣好後生，十足三姊妹。（宋宛霖ig）

禮物當然要打孖上，現場有兩個蛋糕，媽媽收100元銀紙花、婆婆收用紙袋裝住的神秘禮物，還有兩款刻有「靚媽世一」和「最佳婆婆」的麻雀牌，看來兩位都是「雀友」，宋宛霖留言：「Happy Mother’s Day👩‍👧‍👧🌸💐💝❤️🌹靚媽世一😍🥰最佳婆婆🌹🌹」宋宛穎亦有在IG Story轉發帖文。

婆婆同宋宛穎真係餅印一樣，連表情情態都相似。（宋宛霖ig）

現年23歲的宋宛穎是中葡混血兒，自小受到媽媽的悉心栽培，6歲已經開始接觸各種舞蹈，精通芭蕾舞、中國舞、爵士舞、Hip-Hop、拉丁舞、宴會舞及古典舞。她同時也是名高材生，畢業於多倫多大學的生物化學及人類生物學，訪問中她也表示過，除了做香港小姐，另一個夢想就是成為一位醫生。

宋苑穎係2021年港姐冠軍。（資料圖片）

宋宛穎是名高材生，畢業於多倫多大學的生物化學及人類生物學。（資料圖片）

宋宛穎曾接受《香港01》訪問透露父母早已離異，她說：「其實我屋企係單親家庭，我好細個嘅時候佢哋已經分開咗，所以我都唔係好清楚佢做緊乜，真係，我同佢冇乜聯絡，大約十幾歲嘅時候已經好少聯絡。我仲有個孖生嘅妹，所以媽媽就要一手一腳湊大兩個女，好多嘢都要雙倍，學費呀都一齊嚟。（開心都係雙倍？）應該係，哈。」

宋宛穎有好多工作機會。（ig@sabrinaxmendes）

宋宛霖樣貌較甜美。（宋宛霖ig）

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