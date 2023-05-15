37歲細細粒孭CHANEL踎街邊食大排檔　減到雙腿極纖瘦上身仍暴漲

37歲陳嘉佳（細細粒）近年轉型做食播KOL，吸金不少，早前她大曬位於新西蘭基督城的豪宅，該豪宅為佔地一萬平方米（約107,639平方呎）的獨棟花園別墅，複式設計，設有兩個客廳、桌球台、客房、開放式廚房，上層就是主人房及另外三間客房，更配設大花園，相當闊落舒適！

細細粒自認隱形富婆，更帶大家參觀在新西蘭基督城的獨棟花園別墅。（影片截圖）

細細粒雖然身為圈中隱形富婆，但亦不介意貼地食平民大排擋。近日有網友於社交網發文，指在浙江發現細細粒獨自食大排檔的身影，更拍照與大家分享。相中細細粒以全黑色精心打扮現身，大腿上放着CHANEL名牌手袋，卻坐在賣魚蛋粉、豬雜粥的街邊檔旁邊，相當大反差。

細細粒經常吃個不停。(陳嘉佳ig)

相中細細粒正在專心睇電話，又到處張望，似乎正在等人。而一度體重高達230磅的細細粒去年年尾積極減肥，指已減到200磅，不過從相中可見，細細粒上身依然圓潤，而她的雙腿卻瘦得驚人！

細細粒吃200串串燒。（視頻截圖）

網友都十分關心細細粒身體，指她憔悴不少，且上身與下身體形相差極大，應去睇醫生，「她應該去檢查一下血糖的，上半身胖胖的，但是腿又那麼細」、「不認識她，但是這樣的身材真的要減肥了，不然以後有很多問題，內脂高」。

點擊睇細細粒食街邊檔及新西蘭豪宅：