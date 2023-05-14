丘靜雯評《東張》靠噱頭出位　無諗過撼贏對台：鹹魚青菜各有所好

有「最靚女主播」之稱的丘靜雯（Nicole）今天（14日）出席「康乃馨大行動2023」為活動造勢！Nicole上年離巢Now新聞台後，便加盟Hoy Tv節目《一線搜查》，更成為固定班底之一，不過節目曾被觀眾認為明顯要與無綫（TVB）王牌資訊節目《東張西望》一爭長短。

七位女主持一字排開氣勢勁強，而節目播出時間與TVB的《東張西望》相隔半小時。（影片截圖）

Nicole接受《香港01》訪問時表示有留意網民的意見，明白大家會將《一線搜查》與《東張西望》作比較，但認為比較係良性嘅競爭：「間唔中都有睇吓，大家好似留意我哋外表多啲，或者會將我哋嘅節目同隔籬台差唔多嘅節目去做比較（你點睇網民嘅比較？）我覺得係好，因為你做一樣嘢出嚟就係想人哋多加留意，我覺得比較係良性嘅競爭（但有網民覺得係抄隔離台）我唔會話係抄，因為我覺得呢種類型節目，其實應該有多啲，唔應該係得一個，呢種節目其實係好民生，新聞得嚟係好貼地。」

Nicole認為比較係良性嘅競爭。（梁碧玲攝）

雖然大家主題差不多，可是仔細分仍是有很大分別，Nicole直言隔籬台多「噱頭嘢」，而《一線搜查》更多是分享香港文化：「我覺得隔籬台係多gimmick（噱頭）嘢，或者好多搶眼球嘅議題，但我哋好多係比較share香港文化啦，或者係一啲好得意大家平時冇留意到（咁會用咩方法撼贏對台令收視更加高？）咁我有冇諗過要撼贏大家，其實都係鹹魚青菜各有所好。」