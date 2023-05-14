尹恩惠公開超有效減肥餐單　素人實測10日成功瘦7KG

韓劇女神尹恩惠出道初時被封「少女壯士」，身高168CM的尹恩惠最高峰時曾達58KG，因此網民都對她的身形非常關注。近年尹恩惠鑽研了不少瘦身法，她更大方在YouTube拍片向網民傳授減肥大法，特別受韓國女生歡迎。



尹恩惠出道初因身形被封「少女壯士」。（網上圖片）

近日尹恩惠上傳了命為「急速減重二彈！」的影片，邀請了兩位素人挑戰為期十日的減肥計劃。其中原來體重達101KG的男士，十天內三餐照吃也能成功減掉7KG外，另一位女士也由60.6KG減至57.KG，可見尹恩惠的減肥餐單效果顯著！二人實測後都大讚疲倦感大大下降外，就連排便也更輕鬆，身體比之前健康得多。

尹恩惠邀請了兩位素人挑戰為期十日的減肥計劃，其中一人快要減了7KG。（YouTube截圖）

尹恩惠研發的餐單份量和賣相都非常吸引。（YouTube截圖）

從尹恩惠公開的餐單可見，每日三餐的份量都相當充分，絕對沒有捱餓的極端手法。尹恩惠主要選用低脂、低碳和高纖的食材，並儘量維持食材的原型製作不同的菜式如生酮紫菜飯捲、豆腐拌飯和雞胸墨西哥捲餅等。尹恩惠也透露自己會在飯中加入切碎的椰菜或金菇，增加飽腹感外也能令口感更豐富。

點解下圖睇10天的減肥餐單：

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尹恩惠早餐前10至15分鐘飲一杯紅蘿蔔或ABC果汁。（YouTube截圖）

除了餐單外，尹恩惠也提到有7項事項必需遵守。一天空腹時間需達16小時，其餘時間按時進食三餐、早上起床服用益生菌、早餐前10至15分鐘飲一杯紅蘿蔔或ABC果汁、飲美式咖啡時加入一匙MCT油、每天飲兩公斤水、每天做運動並盡量睡7小時以上，全部都按計劃完成相信就能減重成功。

尹恩惠講到益生菌和水都對減重非常有幫助。（YouTube截圖）

尹恩惠減重後近年身材Fit爆：