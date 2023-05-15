台灣網紅谷阿莫酒店拍沖涼片不慎露鳥　網民：要轉型了嗎？

靠超濃縮電影片而廣為人知的台灣YouTuber谷阿莫，近年拍攝酒店開箱系列，專門去低評分的酒店入住，日前他在高雄某酒店淋浴時，就被水龍頭的反光鏡象出賣，不慎「露鳥」！



「大家好，我是谷阿莫，今天要來說一個⋯⋯」這個開場白相信很多人熟悉，靠幾分鐘講完一套戲而起家的台灣YouTuber谷阿莫，累積逾2百萬訂閱，近年他的「谷阿莫Life」頻道開創「負評飯店」系列，專門入住評分低的酒店，日前其中一條片就去到高雄一家一星評分的酒店，另外再去一家最貴的飯店。谷阿莫到後者入住時，由於浴室的水龍頭光潔如新，甚至乾淨得可以照鏡，讓谷阿莫不慎「露鳥」！

谷阿莫（左）經常去評分低的酒店拍片。（YouTube：谷阿莫Life）

谷阿莫一絲不掛實測浴室設備，卻意外「露鳥」！（YouTube：谷阿莫Life）

谷阿莫淋浴時，一邊對鏡頭詳盡介紹淋浴設備，而小阿莫就在水龍頭的鏡象原形畢露，只能說「人類總要重複同樣的錯誤」，新聞女神梁凱寧，年初貼的全裸露背浸浴照，才因浴缸的金屬扶手上倒影，讓她疑似洩正面春光，如今谷阿莫都被看光光！雖然團隊很快就為小阿莫打格，但還是快不過網友截圖，網民還打趣以其口吻說：「今天要來說一個露XX的故事……」也有網民問他是不是要轉型了，又質疑剪接師怎麼會發現不到。