法言人｜趙璧渝捱足十年終現宣傳海報　哭訴認愧對媽咪：俾我任性

參加無綫（TVB）藝員訓練班入行的趙璧渝（Osanna）飾演過數之不盡的小角色，青樓女子、媽媽、孕婦、醫生、護士，甚至死屍，她都做過，卻唯獨沒有代表作、一個能夠代表趙璧渝、一個讓觀眾記得趙璧渝的角色。入行第十個年頭，她終於遇上《法言人》Coco一角，首次有較重的戲份、首次與對手有完整的感情線，首次出現在宣傳海報上，她難掩興奮細數着多個第一次。未敢說是捱出頭，但總算對家人有交代，媽媽無條件的支持、家庭不富裕仍容許自己任性地追夢，每當提起家人的種種時，趙璧渝總會感觸落淚，眼淚包含的是感激，大概還有虧欠：「我會努力賺多啲錢，希望有能力畀媽咪享福」。



入行十年，趙璧渝終於遇上《法言人》Coco一角，未敢說是捱出頭，但總算對家人有交代。（陳順禎攝）

演盡「無名」小角色 Coco一角對家人有交代

趙璧渝於劇集《法言人》中飾演一位年輕時曾影裸照的𡃁模、一位單親媽媽，種種的經歷令她變得非常剛強、硬淨又倔強。但現實中的她卻完全相反，不單只笑點低，給人的感覺亦很柔弱，她坦言演繹角色的確有難度：「導演幫咗我好多，不停叫我『你惡啲，你最惡係點？』不停將情緒推到最高去講嘢，希望Coco係完全睇唔到趙璧渝嘅影子。」

首次於劇集飾演有完整感情線、有完整人生的角色，可算是趙璧渝入行十年以來戲份最重的一次，她興奮高呼：「我第一次喺Poster入面，有個少少嘅紀念同埋對屋企人有個交代。」十年以來演盡無數「無名」小角色，Coco一角總算為趙璧渝交出一張小小的成績表，亦讓媽媽看到自己一直所堅持的：「以前佢睇唔到啲乜嘢，而家可以同人交代下『個女係做演員㗎』，睇到佢嘅演出，而唔係『你個女做演員㗎？喺咩戲見到佢？』冇喎原來。」

十年以來演盡無數「無名」小角色，Coco一角總算為趙璧渝交出一張小小的成績表。（陳順禎攝）

好友關心反變壓力 不想靠身材上位

親朋戚友無意的一句問候或關心，都曾為她帶來巨大的心理壓力：「最開頭幾年，佢哋都會問『你入咗行咁耐，忙緊咩呀？拍咗咩呀？有咩作品呀？』真係唔識答，其實一直有返緊工，但你問我有咩代表作，我又唔知點答，我心理壓力好大，令唔到媽媽感到驕傲...佢哋關心形式都好啦，我聽到會覺得人哋係咪有少少睇唔起，或者覺得你冇發揮、冇前途、賺唔到錢，會問咁點生活呀？」

回想起最打擊的一句說話，她輕嘆一聲沉思良久說：「冇諗過比較Close嘅人會...叫我會唔會做一啲嘢可以快啲上位，性感啲、再性感啲...當刻我比較反感，我唔鍾意咁，有幾個月係好唔開心，之後消化咗。同自己講要努力啲、爭氣啲做好演員工作，希望有人睇到，唔需要淨係靠外表同身材去得到成績。」

親朋戚友無意的一句問候或關心，都曾為她帶來巨大的心理壓力。（陳順禎攝）

收入低生活艱難 日常開支要靠家人幫忙

親朋戚友曾經問「你點生活？」看似殘酷的問題，卻確實是現實的考量。趙璧渝坦承生活困難，尤其是疫情的兩、三年，生活更甚艱難，有時連日常生活開支都要靠家人幫忙：「Casting、KOL工作乜都冇，又咁啱開始減人工。嗰幾年好少出去應酬，多咗時間留喺屋企，有需要時會問媽媽同妹妹周轉一下，係好難開口，盡可能都唔想，但我會話『一有錢就會還返』，係一個好細嘅金額，夠我搭到車、基本日常需要就OK，係捱過去㗎咋。唔係好Friend嗰啲，曾經有段時間連飲都唔係好想去，因為真係太貴啦個人情，份糧畀咗人情就冇咗一半，又唔想太肉酸。」為了避免不必要的開支，她還會戒食零食，總之慳得就慳，而這樣的生活維持了最少四、五年。

沒有能力給家用，連日常開支都要靠家人時，最擔心自己的，一定非媽媽莫屬。趙璧渝透露媽媽快將退休，而她亦切實感覺到媽媽變老，以及對自己的擔心：「佢叫我要為自己打算，又話睇唔到我好耐，講啲咁嘅嘢...佢係好擔心我搵唔到錢，第日生活唔知點。」為了令媽媽放心以及為將來打算，她趁着工作空檔考獲了瑜伽導師牌：「希望可以雙線發展，有固定收入，又可以做我鍾意嘅職業，媽媽應該會放心啲...我會努力啲去搵家用。」

談起媽媽，趙璧渝總會份外感觸。（陳順禎攝）

由當初擔心囡囡學壞反對入行，到後來被囡囡的堅持打動無條件支持追夢。談起媽媽，趙璧渝總會份外感觸，眼淚包含的是感激，還有虧欠，她哽咽地向媽媽向下承諾：「知我好艱難咁捱緊，佢都會好鼓勵我，去睇我嘅演出。同埋接受我有啲脾氣，有時太緊張工作或者唔夠瞓，佢冇打擊我。希望佢睇到《法言人》會覺得我呢十年嘅努力冇白費...我會繼續努力賺多啲錢，希望我有能力畀佢享福。媽咪好叻，一個湊大我哋三個，大個咗之後要搵錢真係唔容易，佢犧牲咗我嘅人生去照顧我哋三個，亦都俾我任性，多謝媽咪。我會努力啲，之後佢可以住個好啲嘅屋，買間好啲嘅屋畀佢住，唔好擔心，我會繼續努力加油。」這十年的演員路難關重重，付出與收穫不成正比，值得嗎？她毫不猶豫說：「因為我視呢個係我夢想，我想做演員做到老，係值得㗎！」

談起媽媽，趙璧渝總會份外感觸，眼淚包含的是感激，還有虧欠。（陳順禎攝）

場地提供：Mini hotel Causeway Bay

髮型：Kathy Wong@Hair corner K11、Eunice Leung@Hair corner K11

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