汪小菲曝光子女正面照大S暴怒提告　9歲小玥兒氣質出眾似足杉菜

大S（徐熙媛）與前夫汪小菲於2021年11月離婚，結束十年婚姻，但二人之間仍有不少糾紛風波，隨著疫情放緩兩岸通關，汪小菲頻頻飛到台灣見仔女，大動作曬慈父舉動。母親節他發文為細仔舉行生日會，貼出與子女正面合照，令大S震怒提告﹗



母親節晚上汪小菲微博曬出為兒子舉行盛大生日會照片，照片右下見到S媽都有出席。（汪小菲微博）

14日晚，汪小菲微博曬照為兒子慶生寫道：「爸爸永遠愛你保護你。」照片中汪小菲搭著兒子的肩膀，汪希箖在爸爸的懷裡十分乖巧，生日會邀來魔術師表演，又設有泡泡機相當夢幻。另一組照片中，女兒汪希玥也出鏡了，9歲大的小玥兒身穿連衣裙紮著馬尾辮，氣質與媽媽大S相當神似﹗

汪小菲與小玥兒陪細仔許願吹蠟燭，９歲小玥兒氣質與媽媽相當神似。（汪小菲抖音）

不過子女與爸爸合照時無表情，「汪小菲兒女和他合照的表情」旋即衝上熱搜，網友傻眼留言「這大S有同意嗎」、「此舉不妥，要保護小孩安全」，此舉讓汪小菲的承諾顯得格外諷刺。一向對子女相當保護的大S，見到前夫曝光兒女正面長相表示震怒，忍無可忍透過經紀人表示：「一切已交由律師處理。」

子女與爸爸汪小菲合照時無表情，「汪小菲兒女和他合照的表情」旋即衝上熱搜，網友傻眼留言「這大S有同意嗎」。（汪小菲抖音）

汪小菲請魔術師到兒子生日會表演。（汪小菲微博）

【圖輯】點圖放大重溫汪小菲疑似偷食的照片👇👇👇

+ 11

【相關圖輯】大S離婚｜闊少汪小菲家道中落 多次酒後失態黑歷史數逐個數（點圖放大瀏覽👇👇👇）